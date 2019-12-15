В Сызрани задержали серийного вора

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Ранее неоднократно судимому местному жителю 1975 года рождения предъявлено обвинение в совершении нескольких имущественных преступлений в городе Сызрань.Так, в марте 2019 года обвиняемый похитил из частного дома металлические изделия, электрическую пилу, швейную машинку и старую технику. Мужчине не хватало денежных средств на покупку спиртного, в результате чего возник преступный умысел. Мужчина проник внутрь дома, разбив окно на веранде, после чего собрал все ценные вещи. Количество похищенного имущества было внушительным, поэтому подозреваемый попросил помощи у своего знакомого, которого ввел в заблуждения сказав, что необходимо перевести кое-какие личные вещи. Часть похищенных вещей он продал и потратил вырученные деньги на личные нужды, а другую часть сдал в пункт приема металла.По данным следствия, через несколько месяцев, в мае 2019 года обвиняемый вновь решился на преступление. В этот раз он совершил его не один, а вместе со своей знакомой. Мужчина предложил ранее не судимой 37-летней жительнице города Сызрань похитить имущество из квартиры, которую ранее снимал. Предполагаемой добычей должен был стать холодильник. Оказавшись около квартиры, мужчина понял, что забыл ключи. Тогда он решил пробраться в помещение через окно. Подозреваемый проник внутрь и передал холодильник на улицу. Кроме него мужчина похитил два утюга, тостер и тонометр. В момент совершения преступления их заметила соседка, которая стала кричать и требовать прекратить противоправные действие. После этого сообщники скрылись с места преступления вместе с похищенным имуществом, а вырученные деньги в размере 1 500 рублей они потратили на личные нужды.На этом обвиняемый не остановился и вскоре совершил еще одно преступление. В конце мая 2019 года мужчина проник в жилой дом разбив окно. Первоначально мужчина не планировал идти на преступление и просто хотел забрать свои вещи у знакомого, который проживал в другой изолированной части дома. Только когда он проник в чужое помещение, у мужчины возник преступный умысел на совершение кражи. Однако пока мужчина осматривался, вернулась хозяйка дома. Увидев незнакомца, женщина стала кричать. Тогда, чтобы прекратить крики потерпевшей и их никто не услышал, он ударил женщину и пригрозил ей физической расправой. Она, опасаясь за свою жизнь и здоровье, выполнила все требования нападавшего – отдала деньги в размере 1050 рублей и продукты питания. После этого злоумышленник скрылся, а испуганная женщина обратилась в полицию. Полицейские выяснили, что предполагаемый злоумышленник причастен еще и к ограблению квартиры, и хищению имущества из частного дома.Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.