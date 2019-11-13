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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самарской области устанавливаются пострадавшие от действий банды Неверова

13 ноября 2019 09:45
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В Самарской области устанавливаются пострадавшие от действий банды Неверова
Всем, кто пострадал от противоправных действий, просьба обратиться в полицию.

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело по обвинению Неверова С.Н. и других лиц, совершивших в составе преступного сообщества многочисленные нападения на граждан, в том числе – связанные с их убийствами, на территории различных субъектов Российской Федерации.
В ходе производства предварительного следствия силами оперативных сотрудников УФСБ России по Самарской области, ГУ МВД России по Самарской области и следователей Следственного комитета Российской Федерации установлена причастность к созданию преступного сообщества, руководству им, а также к участию в преступном сообществе ряда лиц, часть которых задержана и заключена под стражу, а часть объявлена в федеральный и международный розыск.

В настоящее время правоохранительными органами данные граждане проверяются на причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, совершенным на территориях Республики Татарстан, Республики Чувашия, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей.
Всем, кто пострадал от противоправных действий активных членов преступного сообщества, созданного и руководимого Неверовым С.Н., либо стал очевидцем таких противоправных действий, просьба обратиться по телефонам: +7-929-707-61-82, 8 (8482) 73-00-27. Конфиденциальность гарантирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

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