В Самаре на пр. Юных пионеров грабители напали на подростка

112

В полицию поступило сообщение, что на площадке подъезда многоэтажного дома, расположенного на проспекте Юных пионеров Самары, двое неизвестных избили подростка 2003 года рождения и отобрали у него рюкзак и куртку, внутри которой находился сотовый телефон.В этот день пострадавший познакомился с двумя молодыми людьми, с которыми вскоре направился распивать спиртные напитки на площадке подъезда многоэтажного дома. Во время распития алкоголя между ними возник конфликт, в результате которого новые знакомые с применением насилия открыто похитили у несовершеннолетнего рюкзак и куртку с сотовым телефоном.Вскоре сотрудники полиции установили, что к совершению противоправного деяния может быть причастен 18-летний житель Самары. Стражи порядка установили место проживания подозреваемого и задержали его.Затем полицейские установили личность второго предполагаемого злоумышленника. Им оказался еще один 18-летний житель областного центра. Сотрудники полиции задержали молодого человека в одном из мест массового пребывания молодежи.В настоящее время похищенные рюкзак и куртка изъяты и скоро будут возвращены владельцу. По данным сотрудников полиции, мобильник, ставший добычей злоумышленников, подозреваемые продали, а вырученные деньги потратили на личные нужды.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.