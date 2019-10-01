В Самаре мужчина с ножом напал на девушку и ранил ее

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Утром 27 сентября 2019 года в полицию поступило сообщение о доставлении от д. 152 по ул. Братьев Коростелевых в медицинское учреждение жительницы Самары 2000 года рождения с колото-резанным ранением.Опрошенная в ходе проверки, девушка пояснила, что рано утром шла по улице, когда на нее напал неизвестный мужчина с ножом. Девушка начала активно сопротивляться, почувствовала удар острым предметом, после чего нападающий скрылся в неизвестном направлении.Сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, изъяты и просмотрены записи с камер видеонаблюдения, установлены и опрошены возможные очевидцы происшествия. Ориентировка с описанием примет разыскиваемого доведена до личного состава самарского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии, общественных организаций правоохранительной направленности и размещена в социальных сетях.От одного из жителей Самары полицейским поступило сообщение о том, что он знает адрес проживания предполагаемого злоумышленника. Его информация подтвердила предположения сотрудников полиции. Подозреваемый был задержан в квартире одного из домов на ул. Чапаевской областного центра. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений местный житель 1986 года рождения, в отношении которого сейчас возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.