В Самаре директор одной из медицинских компаний задержан при передаче взятки должностному лицу

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Установлено, что мужчина 1975 года рождения, являясь должностным лицом в одной из медицинских компаний города передал незаконное денежное вознаграждение представителю Росздравнадзора за не привлечение к административной ответственности за осуществление медицинской деятельности с нарушением требований, предусмотренных лицензией.В настоящий момент в отношении задержанного СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.