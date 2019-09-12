В СК России проанализированы случаи безвестного исчезновения детей

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Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей – свыше 6500 сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.При поступлении сообщений об исчезновении несовершеннолетнего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации привлекаются все силы и средства, направленные на установление местонахождения пропавшего и всех обстоятельств произошедшего. Важную роль в поисковых мероприятиях играет временной фактор, поэтому следователям СК России поставлена задача незамедлительного реагирования. Для выполнения поставленной цели, помимо отлаженного взаимодействия с правоохранительными органами и МЧС России, следователи активно сотрудничают с поисковыми отрядами, волонтёрами и другими добровольческими движениями. Для розыска детей в зависимости от обстоятельств происшествия используется весь криминалистический потенциал ведомства, в том числе беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, геолокаторы, гидролокатор, детекторы нелинейных переходов.Подавляющее большинство таких случаев заканчивается, к счастью, благополучно, чему способствует отработанный алгоритм взаимодействия.Безусловно, ситуация, когда теряется ребенок, даже если в самые кратчайшие сроки установлено его местонахождение - травмирующая как для самого несовершеннолетнего, так и для его родителей. Но, к сожалению, несмотря на принимаемые к розыску меры, не всегда несовершеннолетнего удается найти живым. Причиной гибели ребенка, оставшегося в той или иной ситуации без присмотра взрослых, может стать и несчастный случай и преступление, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.