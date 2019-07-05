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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В России появился новый вид мошенничества

5 июля 2019 14:02
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В России появился новый вид мошенничества
Воображаемые заказчики выманивают деньги у аудиторов из реестра на сайте Министерства финансов.

В России появился новый вид мошенничества. Злоумышленники рассылают аудиторам информацию с предложением заключить договор на проведение годовой аудиторской проверки на сумму до пяти миллионов рублей. Среди документов, которые должна была представить компания для участия в тендере, заказчик просил сертификат о членстве в неизвестной профессиональной ассоциации. Как правило,мошенники говорили о реестре Межрегиональной ассоциации надежных исполнителей (МАНИ), СДС «Реестр добросовестных исполнителей» или «Национальный реестр добросовестных исполнителей».
За получение соответствующего сертификата преступники просили 50 тысяч рублей. После получения денег после поступления средств «заказчик» на связь больше не выходил. До представителей ассоциации журналисты дозвониться не смогли,сообщает «Комсомольская правда».

Как отмечают аудиторы, сообщения рассылают одни и те же люди. Отметим, что первые сообщения от мошенников были зарегистрированы еще в конце прошлого года. Сейчас же они приобрели массовый характер. Ранее мы рассказывали о мошенничестве с использованием банковских карт. Злоумышленники якобы случайно переводят деньги на карту и просят вернуть обратно, пишет "ФедералПресс".

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