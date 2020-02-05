Сотрудники Росгвардии в Красноярском районе задержали похитителя канализационных люков

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Ранним утром, находясь на маршруте патрулирования в Красноярском районе Самарской области, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о «тревожной кнопке», сработавшей на одном их охраняемых объектов в поселке Новосемейкино. Стражи правопорядка незамедлительно выехали по указанному адресу.К прибывшим на место происшествия росгвардейцам за помощью обратился охранник, который пояснил, что некоторое время назад на территорию объекта въехал отечественный автомобиль, при этом покинуть охраняемую территорию его водитель отказывается. Пройдя к месту остановки транспортного средства, патрульные обнаружили мужчину, который снимал с колодцев канализационных сетей чугунные крышки люков и грузил в свой автомобиль. Сотрудники Росгвардии задержали местного жителя 1983 года рождения и передали коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».