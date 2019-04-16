Сотрудника Самарского областного центра медицины катастроф будут судить за взятки

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Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора ГБУЗ «Самарский областной центр медицины катастроф и скорой помощи»,обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).По версии следствия, 30 октября 2018 года обвиняемый получил от гражданина взятку в виде денежных средств в размере 60 тысяч рублей за незаконное действие – освобождение от исполнения обязательных работ, назначенных приговором суда.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.