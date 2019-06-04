Самарец осужден за нанесение смертельных ранений жене

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В судебном заседании установлено, что в ноябре 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства нанес супруге руками и ногами не менее 44 ударов по голове, шее, туловищу и конечностям. В результате нанесенных повреждений женщина скончалась.Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает облпрокуратура.Фото pixabay.com