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Неизвестные похитили оборудование из помещений ракетно-космической корпорации "Энергия"

5 июня 2019 10:58
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Неизвестные похитили оборудование из помещений ракетно-космической корпорации
Полиция ведет проверку.

В правоохранительные органы поступило заявление о том, что неизвестные проникли в производственные и складские помещения.
ГУ МВД России по Подмосковью начало проверку по факту заявления от ракетно-космической корпорации "Энергия" о хищении имущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка ведомства.

Отмечается, что в правоохранительные органы поступило заявление о том, что неизвестные проникли в производственные и складские помещения, находящиеся на территории одного из предприятий в Королёве.

Злоумышленники похитили комплектующие от измерительных приборов, которые содержат драгметаллы.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, пишет Лайф.


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