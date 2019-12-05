Жителя Сызрани осудили за мошенничество на 12 млн рублей

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В мае 2019 года УФСБ России по Самарской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о возможной причастности жителя г.Сызрани к совершению мошеннических действий.Он под предлогом оказания содействия в получении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства намеревался получить от частного предпринимателя 12 млн рублей.Мужчина был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Самарской области при получении первой части суммы в размере 5,2 млн рублей. 27.05.2019 следственным отделом Управления в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ.Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

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