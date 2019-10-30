Я нашел ошибку
Главные новости: 
Объявлена дата церемонии награждения и хедлайнеры конкурса Студент года 2019
Объявлена дата церемонии награждения и хедлайнеры конкурса «Студент года 2019»
В российских аэропортах людей будут проверять скрытно с помощью нового комплекса
В российских аэропортах людей будут проверять скрытно с помощью нового комплекса
Самара вошла в ТОП 10 российских городов с максимальными ценами на такси из аэропорта
Самара вошла в ТОП 10 российских городов с максимальными ценами на такси из аэропорта
Более 200 пассажиров стали участниками акции День Пассажира на железнодорожном вокзале Самара
Более 200 пассажиров стали участниками акции «День Пассажира» на железнодорожном вокзале Самара
Россиянам напомнили о способах профилактики кори
Россиянам напомнили о способах профилактики кори
В Самаре мошенница обманом получила 250 тысяч рублей
В Самаре мошенница обманом получила 250 тысяч рублей
Через церемонию посвящения в нефтяники прошли 19 человек, пополнивших коллектив завода после окончания вузов.
Молодых специалистов КНПЗ раскрасили нефтью
В Сергиевском районе открывается первая в регионе библиотека будущего
В Сергиевском районе открывается первая в регионе библиотека будущего
сегодня  Среда, 30 октября, 13:16
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/10:
USD 63.83
-0.04
EUR 70.78
-0.06
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Житель Сызрани снял 120 тысяч с чужой банковской карты

30 октября 2019 10:36
97
Житель Сызрани снял 120 тысяч с чужой банковской карты
Он нашел ее на улице.

В июне 2019 подозреваемый – местный житель 1995 года рождения обнаружил около одного из домов на ул. Московской в городе Сызрань банковскую карту, которая частично была завернута в белый конверт. На конверте был написан пин-код.

По версии правоохранителей искать владельца платежного средства мужчина не стал. Он предположил, что данный код подойдет к его находке и он сможет узнать имеющуюся на карте сумму. Обнаружив на счету денежные средства, подозреваемый решил распорядиться ими по своему усмотрению. Он приобрел продукты питания, часть денег потратил на поездку к родственникам. Всего с банковской карты мужчина потратил около 120 000 рублей.

По данным следствия, платежное средство было потеряно жителем города Сызрань 1972 года рождения. При этом его пропажу он обнаружил только при оплате услуг ЖКХ и сразу же обратился в банк с просьбой о блокировке, а после написал заявление в полицию о краже денежных средств.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
29 октября 2019  23:49
Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья
Физическое насилие в отношении Рамиля Шамсутдинова не подтвердилось, но у него был личный конфликт с офицером, считает комиссия.  Закон
261
29 октября 2019  16:19
Умер пенсионер Николай Усков, последний фигурант возбуждавшихся в отношении застройщика — ЖСК «Жасмин-Дом» — уголовных дел.
Уголовное дело председателя правления ЖСК «Жасмин-Дом» прекращено в связи с его смертью
Умер пенсионер Николай Усков, последний фигурант возбуждавшихся в отношении застройщика — ЖСК «Жасмин-Дом» — уголовных дел.  Закон
279
29 октября 2019  15:14
Ей назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 110 тысяч рублей.
Главбух самарского детского сада признана виновной в мошенничестве и подлоге
Ей назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 110 тысяч рублей.  Закон
310
29 октября 2019  11:44
Более 300 000 яиц не пустили в Самарскую область
Более 300 000 яиц не пустили в Самарскую область
Их привезли из республики Азербайджан без ветеринарных сопроводительных документов. Закон
201
28 октября 2019  23:38
Ассортимент товаров на AliExpress настолько богат, что некоторые из них могут стать поводом для возбуждения дела против вас.
10 товаров, которые нельзя заказывать с AliExpress в Россию. Иначе посадят
Ассортимент товаров на AliExpress настолько богат, что некоторые из них могут стать поводом для возбуждения дела против вас.  Закон
614
28 октября 2019  20:32
Оба имени прозвучали на допросе свидетеля Александра Орлова, который и отправил Сазонова за решетку.
В деле полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова всплыли имена высокопоставленных офицеров полиции
Оба имени прозвучали на допросе свидетеля Александра Орлова, который и отправил Сазонова за решетку.  Закон
6400
28 октября 2019  18:54
По факту получения взятки в особо крупном размере.
В Самаре в отношении заместителя начальника КбшЖД и двух его подельников возбуждены уголовные дела
По факту получения взятки в особо крупном размере.  Закон
309
Весь список
Происшествия
30 октября 2019  12:25
В Самаре мошенница обманом получила 250 тысяч рублей
В Самаре мошенница обманом получила 250 тысяч рублей
Приговором суда она отправится за решетку на 2,5 года. Происшествия
53
30 октября 2019  10:44
Продать машину жительница Самарской области смогла только после оплаты долгов
Продать машину жительница Самарской области смогла только после оплаты долгов
Долг в 43 тысячи рублей за услуги ЖКХ жительница Безенчукского района оплатила лишь после наложения запрета на продажу.  Происшествия
96
29 октября 2019  19:17
«Девочка плакала, дети ее повалили и не давали встать. Воспитательница была на площадке, но из-за домика не видела, что там происходит»
В Ярославле детсадовцы на прогулке толпой топтались по лежащей на земле девочке и пинали ее ногами. Видео
«Девочка плакала, дети ее повалили и не давали встать. Воспитательница была на площадке, но из-за домика не видела, что там происходит»  Происшествия
318
Весь список
Криминал
30 октября 2019  10:50
В Елховском районе мужчина обокрал церковь
В Елховском районе мужчина обокрал церковь
Сотрудниками полиции по горячим следам задержан подозреваемый. Криминал
90
30 октября 2019  10:36
Житель Сызрани снял 120 тысяч с чужой банковской карты
Житель Сызрани снял 120 тысяч с чужой банковской карты
Он нашел ее на улице. Криминал
94
29 октября 2019  13:25
В Красноярском районе вор унес из дома мультиварку, пледы и электросамокат
В Красноярском районе вор унес из дома мультиварку, пледы и электросамокат
Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб на общую сумму 38 000 рублей. Криминал
292
Весь список


Видео
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
260
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
423
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
480
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
536
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
1183
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
767
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1208
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1885
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1289
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1574
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1764
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1231
Весь список

Мероприятия
Областная научная библиотека приглашает на учебный бал всех, кто любит танцевать
В Самаре пройдет городской семинар-практикум «Фольклор: традиции и современность»
В Тольятти пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора Самарской области»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные