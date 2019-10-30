Житель Сызрани снял 120 тысяч с чужой банковской карты
30 октября 2019 10:36
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В июне 2019 подозреваемый – местный житель 1995 года рождения обнаружил около одного из домов на ул. Московской в городе Сызрань банковскую карту, которая частично была завернута в белый конверт. На конверте был написан пин-код.
По версии правоохранителей искать владельца платежного средства мужчина не стал. Он предположил, что данный код подойдет к его находке и он сможет узнать имеющуюся на карте сумму. Обнаружив на счету денежные средства, подозреваемый решил распорядиться ими по своему усмотрению. Он приобрел продукты питания, часть денег потратил на поездку к родственникам. Всего с банковской карты мужчина потратил около 120 000 рублей.
По данным следствия, платежное средство было потеряно жителем города Сызрань 1972 года рождения. При этом его пропажу он обнаружил только при оплате услуг ЖКХ и сразу же обратился в банк с просьбой о блокировке, а после написал заявление в полицию о краже денежных средств.
Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.
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