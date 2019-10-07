В Тольятти задержали мужчину, сообщившего о готовящемся взрыве в доме

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Ночью 1 октября текущего года в дежурную часть отдела полиции 21 У МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от неизвестного мужчины. Гражданин сообщил, что в данный момент намеривается совершить террористический акт в многоквартирном доме, где он проживает.Сотрудники полиции определили номер, с которого был произведен телефонный звонок - он принадлежал местному жителю. В результате проведения оперативных мероприятий тольяттинские полицейские установили местонахождение звонившего и задержали его.В ходе проверочных мероприятий ничего опасного обнаружено не было. Подозреваемым оказался мужчина 1962 года рождения, ранее судимый за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить крупный штраф или наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, сообщает облМВД.