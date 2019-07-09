В Тольятти сотрудники ППС по горячим следам задержали грабителя

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В ходе патрулировании улиц Автозаводского района к сотрудникам патрульно-постовой службы УМВД России по городу Тольятти поступило сообщение о том, что около одного из домов на бульваре Королева неизвестный с применением насилия вырвал из рук мужчины сумку и скрылся. Незамедлительно прибыв на место, полицейские опросили потерпевшего – 38-летнего жителя города Тольятти. Мужчина рассказала, что злоумышленник скрылся в ближайших дворах.При дальнейшем обследовании района сотрудники полиции обратили внимание на молодого человека, внешне подходящего под приметы, описанные потерпевшим.Увидев стражей порядка, предполагаемый злоумышленник попытался выбросить похищенную сумку и убежать, но был оперативно задержан сотрудниками ППС и доставлен в отдел полиции для разбирательства.Им оказался 32-летний местный житель, который уже был ранее судим за кражу.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде либо лишения свободы на срок до четырех лет.Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу.