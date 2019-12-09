В Самарской области телефонная террористка "заминировала" Вива Лэнд
9 декабря 2019 10:42
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15.11.2018 на пульт дежурного экстренной службы «112» поступило анонимное сообщение о планируемом совершении акта терроризма в торговом центре «Вива Лэнд» г.Самары. При проверке информации задействовались подразделения УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС и УФСВНГ России по Самарской области. В ходе осмотра указанного здания и прилегающей к нему территории взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.
В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Самарской области совместно с органами полиции в короткий срок установлена и задержана гражданка РФ 1991 г.р., которая совершила заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В ходе опроса девушка пояснила, что осуществила звонок из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Было возбуждено уголовное дело.
Судом ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор вступил в законную силу.
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