В Самарской области телефонная террористка "заминировала" Вива Лэнд

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15.11.2018 на пульт дежурного экстренной службы «112» поступило анонимное сообщение о планируемом совершении акта терроризма в торговом центре «Вива Лэнд» г.Самары. При проверке информации задействовались подразделения УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС и УФСВНГ России по Самарской области. В ходе осмотра указанного здания и прилегающей к нему территории взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Самарской области совместно с органами полиции в короткий срок установлена и задержана гражданка РФ 1991 г.р., которая совершила заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В ходе опроса девушка пояснила, что осуществила звонок из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения.Было возбуждено уголовное дело.Судом ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.Приговор вступил в законную силу.