В Самаре транспортные полицейские раскрыли кражу в аэропорту Курумоч

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Гражданином 1985 г.р., при досмотре на входе в международный аэропорт Курумоч, была оставлена барсетка. Пройдя в зал ожидания, через некоторое время мужчина обнаружил ее отсутствие и обратился за помощью к сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту г. Самары.В ходе просмотра записей систем видеонаблюдения аэропорта было установлено, что барсетку забрал мужчина, проходивший досмотр следом за потерпевшим. Подозреваемый завернул чужую барсетку в свою куртку, после чего, удостоверившись, что за ним никто не наблюдает, прошел с ней в туалет и забрал из нее денежные средства в сумме 7 200 рублей.По данному факту группой дознания ЛОП в аэропорту г. Самары возбуждено уголовное дело.Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет.Уважаемые пассажиры! Транспортные полицейские предупреждают: в целях сохранности Вашего имущества не оставляйте вещи и ценности без присмотра, не доверяйте свое имущество незнакомым людям и не забывайте его при нахождении на объектах транспорта.