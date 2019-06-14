Торговый представитель организации в Самарской области обвиняется в присвоении более 800 тысяч рублей

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Следственным отделением ОМВД России по Пестравскому району Самарской области окончено производство предварительного следствия по уголовному делу в отношении мужчины, 1982 года рождения, уроженца Карагандинской области.В ходе расследования установлено, что зимой 2016 года житель города Кинель устроился в структурное подразделение организации, осуществляющей реализацию напитков и слабоалкогольной продукции, расположенное в селе Пестравка Самарской области, на должность торгового представителя. С конца августа и по начало октября 2017 года, являясь материально-ответственным лицом, он не передал в кассу и не осуществил приход в организацию, вверенных ему денежных средств в общей сумме 835 355,84 рублей, полученных от контрагентов компании, а, используя свое служебное положение, незаконно присвоил в своих личных корыстных целях.Уголовное дело, с утвержденным по нему обвинительным заключением, направлено в суд.Санкция части третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, сообщает облМВД.