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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Расстрелянный у метро в Москве полицейский находится в реанимации

19 сентября 2019 13:36
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Расстрелянный у метро в Москве полицейский находится в реанимации По предварительной информации, состояние пострадавшего медики оценивают как тяжёлое.
По предварительной информации, состояние пострадавшего медики оценивают как тяжёлое.

Один из сотрудников Управления собственной безопасности МВД РФ, А. Лимонов, получивший множественные огнестрельные ранения в ходе задержания коллеги-взяточника у метро на Рязанском проспекте, находится в реанимации в отделении хирургии. Об этом Лайфу рассказал собственный источник в медицинском учреждении, где находится пострадавший.
— По состоянию — тяжёлый, — уточнил собеседник.

Напомним, сотрудники Управления собственной безопасности зашли в комнату УМВД России на Московском метрополитене с понятыми, чтобы взять с поличным коллегу после получения взятки. Однако подозреваемый сдаваться не захотел и открыл стрельбу по полицейским. Один из них погиб на месте, второго доставили в НИИ им. Склифосовского.
Злоумышленник попытался скрыться, но вскоре был задержан. В отношении него завели уголовное дело.

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