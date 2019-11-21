Иностранец изготовил в своей «нарколаборатории» в Самаре 1,9 кг наркотиков

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Прокуратурой Железнодорожного района г. Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Армения.В ходе судебного следствия установлено, что мужчина приобрел химические реагенты, специализированые приборы, посуду и с февраля 2019 года изготавливал "мефедорон", "меткатинон", "N-метилэфедрон", которые в последующем намеревался сбывать, в том числе с помощью сети Интернет.Злоумышленник не успел довести свой преступный умысел до конца.Всего за указанный период времени он изготовил не менее 1,9 кг наркотических средств.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает облпрокуратура.