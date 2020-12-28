Сбербанк поздравляет с наступающим Новым годом! 

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Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым годом.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Уважаемые жители региона, поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Каждый из нас помнит и любит этот праздник с самого детства. Он неразрывно связан с домашними хлопотами, с семейным очагом, с мечтами, подарками, волшебством и радостными моментами теплых дружеских встреч.

Так пусть и в этот раз Новый год постучится к нам в двери доброй сказкой. Пусть каждый его новый день приносит неожиданные, а главное приятные сюрпризы. Пусть жизненная энергия и уверенность в собственных силах никогда не покидают нас, а удача и успех неизменно сопутствуют нам и нашим близким — как в личной жизни, так и в профессиональных начинаниях.

Счастья, любви, гармонии, здоровья и благополучия!».

Кстати, новогодние каникулы могут быть не только весёлыми, но и полезными. Сбер предлагает посвятить несколько праздничных дней саморазвитию. А делать это лучше всего в компании единомышленников и с хорошими наставниками.

Сбер объявляет о старте новогоднего марафона в Telegram, с помощью которого любой желающий сможет прокачаться в пяти важных темах. Так, певица Вера Брежнева поможет cтать лучшей версией самого себя и почувствовать вкус жизни, телезвезда Ксения Собчак – настроит на саморазвитие, популярный тиктокер Даня Милохин расскажет, как построить личный бренд, техноблогер Wylsacom научит грамотно обращаться с финансами, а писатель Наталья Ремиш поделится опытом выстраивания здоровых и доверительных отношений в семье и со своими детьми.

Марафон стартовал 26 декабря и продлится до 10 января.

Чтобы стать участником нужно:

· зайти на новогодний лендинг Сбера;

· выбрать понравившуюся тему;

· перейти в один из пяти чат-ботов марафона в Telegram.

Дальше останется только следовать инструкциям чат-ботов и звёздных наставников. Новые задания по каждой теме будут генерироваться каждый день.