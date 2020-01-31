Жигулевск вошел в топ-10 городов по приросту доли карточных платежей в рейтинге Сбербанка
31 января 2020 15:42
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По прогнозу аналитиков «СберДанных», в 2020 году порог в 50% также будет преодолен. Такие оценки подтверждаются и статистикой Банка России. Расчеты
на основании данных ЦБ за девять месяцев 2019 г. дают оценку в 48,6%. Если же учитывать все расходные операции по картам, то есть к оплате товаров и услуг добавить еще и переводы (р2р), то доля безналичных транзакций в общем объеме увеличится до 68,8%.
В регионах отметка в 50% сегодня уже не выдающееся достижение: в IV кв. 2019 г. этот уровень преодолен в 36 регионах, а в Мурманской области «взята» новая высота — 60,2%. По итогам IV кв. Самарская область стала 26-й с долей безналичных платежей 52%. За год она увеличилась на 5,4 п.п. По всей вероятности, в следующим году оплата картой станет предпочтительным способом расчетов на большей части территории страны.
Состав топ-10 регионов не претерпел никаких изменений по сравнению с III кв. 2019 г. и по итогам года. Лидером по приросту доли «безнала» оказался Чукотский АО с показателем 7,7 п.п. по сравнению с IV кв. 2018 г. (Чукотка входит в топ-10 самых «безналичных» регионов). Второе место по приросту доли – у Якутии (+7,6 п.п. год к году).
Однако подавляющее большинство территорий с быстрыми темпами роста еще не являются лидерами по уровню проникновения. Это считается признаком
продолжающегося быстрого и повсеместного роста использования «карточных» расчетов в России.
В крупнейших городах проникновение ожидается более значительное, чем в самих регионах. В Сыктывкаре, Петрозаводске, Апатитах, Ухте и Северодвинске
уже более 60% покупок оплачиваются без участия наличных. По итогам всего 2019 г. жители этих населенных пунктов в среднем отдают предпочтение
расчетам по карте: показатели составили 50,2% и 51,3% за весь год и за IV кв. соответственно. При этом Москва (53,7%) и Санкт-Петербург (54,6%) пока не
дотягивают до списка лидеров и занимают соответственно 30-е и 19-е места в рейтинге самых «безналичных» городов страны.
Жигулевск вошел в топ-10 городов по приросту доли карточных платежей в рейтинге Сбербанка, показав + 6,9 п.п. год к году. Однако в топ-100 самых
«безналичных» городов России он пока только 92-й с долей платежей по картам по итогам года в 49,8%. Однако уже к IV кварталу Жигулевск уверенно перешагнул планку в 50% и показал долю «безнала» 53,1%.
Также в рейтинге самых «безналичных» городов оказались Новокуйбышевск (54-я позиция, доля безналичного торгового оборота в IV кв. 54%, +5 п.п. год к году) и Самара (67-я позиция, доля безналичного торгового оборота в IV кв. 53,2%, +5,2 п.п. год к году).
По словам Управляющего Самарским отделением Сбербанка Константина Долонина, жители Самарской области все активнее переходят на дистанционные
каналы обслуживания. Так, только через Сбербанк Онлайн и одноименное мобильное приложение жители губернии совершили по итогам прошлого года
более 71 млн. операций.
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