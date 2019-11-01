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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

В ноябрьские праздники изменится режим работы офисов Сбербанка

1 ноября 2019 14:35
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Поволжский банк ПАО Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни ноября.
Поволжский банк ПАО Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни ноября.

- 2 и 3 ноября клиенты могут воспользоваться банковскими услугами в обычном режиме в офисах, чей график предусматривает работу в субботу и воскресенье.
- 4 ноября – нерабочий праздничный для всех филиалов банка.

Для совершения платежей, переводов и большинства других банковских операций клиенты Сбербанка могут воспользоваться устройствами в круглосуточных зонах самообслуживания, а также интернет-банком «Сбербанк Онлайн».                    

С полной информацией о режиме работы отделений на территории Поволжья в праздничные дни можно ознакомиться на официальном сайте банка www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы». 
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