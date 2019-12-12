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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк провел в Поволжье юридическую олимпиаду

12 декабря 2019 16:17
121
Свыше 150 студентов соревновались в области права.
Сбербанк провел юридическую олимпиаду для студентов профильных факультетов ВУЗов. Участниками мероприятия стали 18 команд из Самары, Саратова, Волгограда, Оренбурга, Ульяновска, Астрахани и Пензы. Олимпиада прошла 11 декабря в преддверии Дня Конституции России.

Свыше 150 студентов соревновались в области права. Олимпиада состояла из нескольких туров, которые включали вопросы из разных отраслей российского права, исторические и логические задачи.

В жюри олимпиады вошли заместитель руководителя аппарата, руководитель Главного управления правового обеспечения Самарской Губернской Думы Андрей Саусин, заместитель руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области Марина Волкова, заместитель Министра
образования и науки Самарской области Ольга Лысикова и другие. Председателем жюри выступил заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Гурулев.

Дмитрий Гурулев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Проведение в преддверии Дня Конституции России первой студенческой Юридической олимпиады Поволжским банком Сбербанка в сотрудничестве с
ведущими ВУЗами семи регионов Российской Федерации – это значимое событие для всех нас. Олимпиада призвана объединить студентов в едином командном взаимодействии, для того, чтобы они проверили свои силы, как в правовых знаниях и эрудиции, так и в навыках работы в команде и принятия решений».

Победителей ждали памятные подарки от Сбербанка. Партнером Юридической олимпиады для студентов ВУЗов, проводимой в Самаре, выступила Ассоциация
юристов России.

Мероприятие прошло в рамках реализации соглашений о сотрудничестве между Сбербанком и региональными ВУЗами. 
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