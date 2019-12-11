Сбербанк поможет Ульяновской области в части развития и внедрения аутсорсинга бизнес-процессов

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Вчера в рамках конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату» было подписано 4-хсторонее соглашение между ПравительствомУльяновской области, Корпорацией развития региона, Сбербанком и СБЕР Решениями в сфере повышения технологичности административных процессов ивнедрения цифровых сервисов на территории Ульяновской области, а также оптимизации бизнес-процессов. Стороны выражают намерение запустить в 2020году ряд проектов, которые позволят эффективного взаимодействовать по указанным направлениям сотрудничества.Соответствующее соглашение подписали: Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор АО «Корпорация развития Ульяновскойобласти» Сергей Васин, управляющий Ульяновским отделением ПАО Сбербанк Алла Гладкова и Генеральный директор СБЕР Решений (АО «Интеркомп»,входящий в Экосистему Сбербанка) Наталья Подвойская.«Сбербанк на сегодняшний день - один из лидеров по внедрению «умных технологий». Мы приняли решение, что совместно со Сбербанком проведемцифровую инвентаризацию. Нам нужно искать новые точки соприкосновения с банком, поэтому договорились, что создадим совместный офис цифровыхрешений».«Аутсорсинг бизнес-процессов является одним из стратегических направлений экосистемы Сбербанка. Наша цель предоставить клиентам банка возможность получить комплексные предложения как по банковскому, так и по небанковскому сервису. Это позволяет им эффективнее развиваться, концентрируясь на бизнес-решениях и не отвлекаясь на поддерживающие бизнес-процессы».«Мы займемся сопровождением инвестиционного проекта. Проект позволит создать порядка 300 новых рабочих мест для жителей региона. Будут необходимы преимущественно бухгалтеры, а также небольшое количество IT-специалистов».Фото: 1ul.ru