ПСБ установил ставку 6% по ипотеке на весь период действия «Госпрограммы 2020»

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года.«ПСБ одним из первых начал принимать заявки и предоставлять кредиты по госпрограмме 6,5%, объявленной в апреле. Дополнительно банк снизил ставку до 6%. Программа стала очень востребованной, поэтому мы решили зафиксировать льготную ставку на все время действия господдержки, чтобы большее число клиентов могло воспользоваться этим предложением», – говоритМеньше чем за месяц банк получил около 2600 заявок на сумму свыше 7 млрд рублей. Наибольший интерес к ипотеке на жилье комфорт-класса проявили клиенты в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе.По программе можно получить кредит на сумму до 8 млн рублей для приобретения недвижимости на первичном рынке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 3 млн рублей для остальных российских регионов. Размер первоначального взноса составляет от 20%.