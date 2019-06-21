Набирает обороты телефонное мошенничество с банковскими картами

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позволяющего осуществлять подмену телефонного номера. Как это происходит? Преступник звонит с «обычного» номера, но на экран мобильного телефона человека (потенциальной жертвы) выводится официальный номер банка.В такой ситуации потерять бдительность несложно. Тем более, мошенники, как правило, звонят рано утром, поздно вечером или даже ночью, когда человеку будет непросто сориентироваться. Преступники прекрасно знакомы с психологией: говорят быстро и уверенно, используют профессиональные термины. Для большей убедительности переключают звонок с одного сотрудника на другого, могут назвать не только ваш адрес и ФИО, но даже номер и срок действия вашей карты. В таких условиях не все способны распознать обман. А если человек колеблется, мошенники начинают запугивать и торопить собеседника, говоря, что вот-вот случится нечто непоправимое.Если преступникам удается вытянуть из человека необходимую информацию (например, cvv-код с обратной стороны карты), то они получают доступ к счету и снимают все имеющиеся на нем средства.Безусловно. Для этого необходимо соблюдать несколько простых правил. Допустим, вам поступил звонок с официального номера банка. Человек на другом конце провода представляется сотрудником и сообщает об обнаруженной им проблеме с вашим счетом (например, по карте проводится подозрительный платеж)., уточните ФИО и должность звонящего и скажите, что перезвоните ему сами. Положите трубку и перезвоните по телефону горячей линии банка. Этот номер находится на обратной стороне карты. В идеале каждый владелец банковской карты должен иметь этот номер в записной книжке своего телефона. Важно помнить, что номер нужно набрать именно вручную, а не делать обратный звонок на высветившийся телефон. Пусть со стороны это выглядит как излишняя подозрительность, но когда речь идет о сохранности ваших сбережений, особая осторожность не повредит., не стоит поддаваться панике и спешить. Если банк действительно выявит подозрительную операцию по вашему счету, то он приостановит ее на срок до 48 часов. За это время, позвонив в банк, вы сможете либо подтвердить операцию, либо отменить ее.На незнакомые номера небезопасно не только перезванивать, но и отправлять СМС, а также переходить по ссылкам из сообщений «от банка». В любой непонятной ситуации нужно звонить в банк по официальному номеру и уточнять информацию у оператора, официального сотрудника банка.«Важно помнить: никто не в праве запрашивать у вас личные данные, реквизиты карты и секретную информацию: CVC/CVV-код на обратной стороне карты, коды из СМС и ПИН-коды», - отметила управляющий Отделением Самара ВВГУ Банка России Марина Мясникова, передает пресс-служба Самарского отделения Волго-Вятского ГУ Банка России.