Набирает обороты телефонное мошенничество с банковскими картами
21 июня 2019 18:59
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Сегодня множество людей теряют свои сбережения из-за технологии, появившейся в арсенале киберпреступников - программного обеспечения,
позволяющего осуществлять подмену телефонного номера. Как это происходит? Преступник звонит с «обычного» номера, но на экран мобильного телефона человека (потенциальной жертвы) выводится официальный номер банка.
В такой ситуации потерять бдительность несложно. Тем более, мошенники, как правило, звонят рано утром, поздно вечером или даже ночью, когда человеку будет непросто сориентироваться. Преступники прекрасно знакомы с психологией: говорят быстро и уверенно, используют профессиональные термины. Для большей убедительности переключают звонок с одного сотрудника на другого, могут назвать не только ваш адрес и ФИО, но даже номер и срок действия вашей карты. В таких условиях не все способны распознать обман. А если человек колеблется, мошенники начинают запугивать и торопить собеседника, говоря, что вот-вот случится нечто непоправимое.
Если преступникам удается вытянуть из человека необходимую информацию (например, cvv-код с обратной стороны карты), то они получают доступ к счету и снимают все имеющиеся на нем средства.
Можно ли избежать подобных неприятностей? Безусловно. Для этого необходимо соблюдать несколько простых правил. Допустим, вам поступил звонок с официального номера банка. Человек на другом конце провода представляется сотрудником и сообщает об обнаруженной им проблеме с вашим счетом (например, по карте проводится подозрительный платеж).
Во-первых, уточните ФИО и должность звонящего и скажите, что перезвоните ему сами. Положите трубку и перезвоните по телефону горячей линии банка. Этот номер находится на обратной стороне карты. В идеале каждый владелец банковской карты должен иметь этот номер в записной книжке своего телефона. Важно помнить, что номер нужно набрать именно вручную, а не делать обратный звонок на высветившийся телефон. Пусть со стороны это выглядит как излишняя подозрительность, но когда речь идет о сохранности ваших сбережений, особая осторожность не повредит.
Во-вторых, не стоит поддаваться панике и спешить. Если банк действительно выявит подозрительную операцию по вашему счету, то он приостановит ее на срок до 48 часов. За это время, позвонив в банк, вы сможете либо подтвердить операцию, либо отменить ее.
На незнакомые номера небезопасно не только перезванивать, но и отправлять СМС, а также переходить по ссылкам из сообщений «от банка». В любой непонятной ситуации нужно звонить в банк по официальному номеру и уточнять информацию у оператора, официального сотрудника банка.
«Важно помнить: никто не в праве запрашивать у вас личные данные, реквизиты карты и секретную информацию: CVC/CVV-код на обратной стороне карты, коды из СМС и ПИН-коды», - отметила управляющий Отделением Самара ВВГУ Банка России Марина Мясникова, передает пресс-служба Самарского отделения Волго-Вятского ГУ Банка России.
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