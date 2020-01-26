Греф рассказал, в какой валюте хранит сбережения

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"Но у меня есть деньги, часть накоплений в долларах, часть в евро. Зависит все от объема накоплений", — добавил он.По словам Грефа, на сегодня рубль достаточно стабилен, поэтому хранить сбережения лучше всего в национальной валюте.В последнее время рубль демонстрирует рост: так, официальный курс евро, установленный ЦБ на выходные и понедельник, 27 января, снизился на 39,32 копейки — до 68,2924 рубля, курс доллара стал меньше на 14,84 копейки, упав до 61,8031 рубля.Фото: ТАСС / Антон Новодержкин