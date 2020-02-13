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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Города Поволжья вошли в рейтинг самых «свадебных» городов, составленный Сбербанком

13 февраля 2020 18:30
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Накануне Дня всех влюбленных 5% россиян сообщили о планах вступить в брак в 2020 году.
- Накануне Дня всех влюбленных 5% россиян сообщили о планах вступить в брак в 2020 году.
- Больше всего планирующих жениться в Махачкале и Санкт-Петербурге.
- Отмечать День всех влюбленных чаще всего планируют в Астрахани, Набережных Челнах и Владивостоке.

В 2020 году День святого Валентина планируют отмечать 18% россиян, а 5% россиян в возрасте от 20 до 45 лет намерены до конца года вступить в брак либо не исключают такой возможности, выяснили компании «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» по результатам соцопроса, проведенного накануне Дня всех влюбленных.

Самое большое количество свадеб на тысячу жителей в 2020 году планируется в Махачкале, Санкт-Петербурге, Пензе, Нижнем Новгороде и Ульяновске. Чуть меньшее количество - в Оренбурге, Самаре, Астрахани, Волгограде, Тольятти и Саратове.

В 2019 году было зарегистрировано 917 тысяч браков — на 23 тысячи больше, чем в 2018 году. Число разводов, напротив, сократилось — с 591 тысячи в 2018 году до 528 тысяч в 2019 году.

День святого Валентина традиционно считается хорошим поводом сделать предложение. Как показал опрос, чаще всего этот праздник планируют отмечать в Астрахани, Набережных Челнах, Владивостоке, Иркутске и Барнауле. Среди молодежи в возрасте до 30 лет отмечать День всех влюбленных будут 44% опрошенных, среди респондентов старше 30 лет — 18%.

При этом в «молодежной» группе праздник намного популярнее среди девушек, чем у парней: среди тех, кто собирается делать подарки возлюбленным, на первых приходится 64%, на вторых — 36%. У респондентов старше 30 лет поздравлять своих партнеров планируют 83% женщин и 17% мужчин. А вот среди тех, кто готов вступить в романтические отношения, доминируют мужчины: в этой группе на 18% девушек приходится 82% парней.

Наиболее распространенным видом поздравлений на День всех влюбленных станут открытки — «валентинки». Далее следуют сладости, украшения и игрушки. Популярны и путешествия: больше всего влюбленных пар отправятся в путешествие, чтобы отметить праздник, из Екатеринбурга, Кирова и Ростова-на-Дону.

«Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» также проанализировали, как меняются финансовое поведение и структура расходов россиян после вступления в брак и рождения детей. Как выяснилось, семейные пары начинают больше копить и пользоваться инвестиционными инструментами. Так, семьи с детьми в 3 раза увеличивают вложения в ПИФы, а свою жизнь страхуют 15% семей против 3% одиночек.

Опрос накануне Дня всех влюбленных проводился среди респондентов 20–45 лет в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 400 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения города.  



Фото:   ru.freepik.com


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