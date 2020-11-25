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Банк России начинает серию обучающих вебинаров для малого и среднего бизнеса

25 ноября 2020 18:16
226
Первый вебинар пройдет 1 декабря 2020 года в 11:00 по московскому времени.

Первый вебинар пройдет 1 декабря 2020 года в 11:00 по московскому времени. На нем предприниматели узнают, как привлечь финансирование с помощью инструментов фондового рынка, в частности выпуска облигационных займов на бирже.

Специалисты Банка России расскажут о том, как оценить собственные возможности и перспективы выхода на биржу и какой поддержкой государства можно для этого воспользоваться. Кроме того, слушателям предложат пошаговый план вывода компании на биржу и познакомят с реальными примерами выхода на торговые площадки небольших компаний. Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться.

Специалисты Банка России расскажут о том, как оценить собственные возможности и перспективы выхода на биржу и какой поддержкой государства можно для этого воспользоваться. Кроме того, слушателям предложат пошаговый план вывода компании на биржу и познакомят с реальными примерами выхода на торговые площадки небольших компаний. Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться.

Следующий вебинар состоится 15 декабря и будет посвящен возможностям и преимуществам Системы быстрых платежей для предпринимателей. О регистрации на него будет объявлено дополнительно.

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Комментарии

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Руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара Елена Чернега о перевод детских коллективов в муниципальные учреждения.
19 ноября 2020  22:30 
Елена Чернега: «Только вместе мы найдем компромиссное решение»
Руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара Елена Чернега о перевод детских коллективов в муниципальные учреждения. Образование
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Новости Тольятти
24 ноября 2020  09:38
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Администрация Тольятти провела уже третий за 2020 год аукцион по продаже городского автовокзала Новости Тольятти
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23 ноября 2020  16:50
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ».
Резидент технопарка «Жигулевская долина» продвигает систему гражданского мониторинга воздуха в Кирове 
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ». Новости Тольятти
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23 ноября 2020  13:44
Проектный опыт восстановления межпоколенных связей в практике краеведческого музея Тольятти представлен в российском журнале «Музей» (Москва)
Проектный опыт восстановления межпоколенных связей в практике краеведческого музея Тольятти представлен в российском журнале «Музей» (Москва)
Программа в версии для подростков и семьи по итогам апробации в ПФО и Сибири отмечена Губернской премией за вклад в области культуры и искусства. Новости Тольятти
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