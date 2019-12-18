Александр Анащенко рассказал студентам Самарского университета о том, как быть успешным в цифровом мире

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Перед студентами первого и третьего курса факультета журналистики выступил Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко. Он рассказал о развитии искусственного интеллекта, диджитализации процессов, профессиях будущего, а также о навыках и компетенциях, которые важно развивать в быстроменяющейся реальности.Студенты также смогли познакомиться с цифровым аватаром Сбербанка Еленой, созданной с помощью синтеза речи и мимики и нейросетей.«Искусственный интеллект пока не может творить, выходить за рамки шаблонов, выдавать креативные и нестандартные решения. Поэтому профессия журналиста будет актуальна в ближайшем будущем, но при этом будут меняться сами медиа, требования к контенту, запросы аудитории. И задача ребят научиться понимать и видеть эти тренды уже сейчас. Эти знания позволят им быть успешными в профессиональной деятельности».С выступлением о трендах в медиа выступила и директор управления маркетинга и коммуникаций Поволжского банка Сбербанка Екатерина Чугунова.