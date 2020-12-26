Самаре открылась инновационная площадка РЖД Трансфер инноваций»

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В пятницу, 25 декабря, в Самаре состоялось торжественное открытие инновационной площадки Куйбышевской железной дороги, филиала ОАО «РЖД», «Трансфер инноваций». Она будет действовать для создания точек притяжения инновационной активности, повышения активности региональных центров корпоративного управления и сотрудников ОАО «РЖД» в части инновационного развития компании, развития сотрудничества с субъектами региональной инновационной инфраструктуры и внешними партнерами.

«Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь», – подчеркивал ранее Глава региона Дмитрий Азаров.

В торжественном открытии принял участие министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Он поздравил руководство КбшЖД со стартом работы инновационной площадки.

«У Самарской области богатый опыт и потенциал работы в развитии инноваций. И очень сильная команда Куйбышевской дороги не только откликается на все инициативы региона, но и формирует тренд. Мы понимаем, что в крупных государственных компаниях вопрос внедрения инноваций подчас решается непросто, но ОАО «РЖД» в этом отношении значительно выделяется - не зря вопрос внедрения квантовых технологий - технологий будущего - доверен Президентом страны Владимиром Путиным именно этой компании», - подчеркнул министр.

В мероприятии также приняли участие главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Кобзев и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

В мае 2020 года между Правительством Самарской области и ОАО «РЖД» было заключено соглашение о сотрудничестве по развитию инновационной экосреды и адаптации реализуемых проектов на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги.

Компания, как партнер конкурса и конечный «потребитель», софинансировала работы по проектам по принципу научно-образовательных центров. Эксперты приняли решение поддержать 8 проектов на общую сумму 16 млн рублей. Каждый из победителей получил до 2 млн рублей на тестовое внедрение своей технологии на инфраструктуре КбшЖД.

Подобный конкурс состоялся впервые в России – новая мера поддержки инновационных проектов была разработана министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. Она дает им возможность продемонстрировать свои идеи и доказать уникальность в условиях реальной работы крупнейшего перевозчика российской сети железных дорог.