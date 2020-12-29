Самарской области распределены средства из федерального бюджета на развитие дорожной сети в 2021-2023 годах

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Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

Правительство по итогам заседания 24 декабря утвердило распоряжением №3542-р распределение для регионов средств федерального бюджета на 2021-2023 годы в виде межбюджетных трансфертов на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог.

В том числе, Самарской области на предстоящие три года распределены средства на ряд крупных дорожных объектов, а также на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Решения были приняты Правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году. Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

Как уточнил Леонид Симановский, средства из федерального бюджета распределены для Самарской области на предстоящие три года на реконструкцию мостового перехода через реку Сок на км 0+250 автомобильной дороги Волжский-Курумоч- "Урал" муниципального района Красноярский Самарской области, на второй этап реконструкции Фрунзенского моста, на реконструкцию автомобильной дороги Тольятти – Ягодное на участке км 18+330 – км 26+130 в муниципальном районе Ставропольский Самарской области.

На каждый из этих объектов будет выделено по 200 млн рублей в 2021 году, по 400 млн рублей – в 2022 году, по 200 млн рублей – в 2023 году.

Как пояснил Леонид Симановский, данные средства распределены на реконструкцию этих дорожных объектов в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Напомним, как уже ранее сообщал Леонид Симановский, Правительство совместно с парламентской Комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований выделили на 2020 год дополнительные 200 млн рублей из федерального бюджета на продолжение реконструкции автомобильной дороги Тольятти – Ягодное. Теперь же определены объемы финансирования на 2021-2023 годы.

Также, как сообщил депутат, согласно этому же распоряжению Правительства, 380 млн рублей будет выделено в 2023 году Самарской области на внедрение в области интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Как пояснил Леонид Симановский, такие системы необходимы, особенно в крупных городах с интенсивным движением – они позволяют автоматизировать процессы управления движением и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Эти средства распределены между регионами в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Леонид Симановский отметил: «Развитие дорожной сети в регионах – одна из приоритетных задач, поставленных Президентом РФ. Это напрямую влияет как на социально- экономическое развитие территорий, так и на повышение качества жизни наших граждан, на создание комфортной и безопасной среды. Важно, что средства федерального бюджета на строительство дорожных объектов в регионах распределены Правительством совместно с нашей парламентской Комиссией до начала следующего года. Напомню, что при принятии бюджета на следующие три года Госдума поручила правительству выпустить до конца года все необходимые для эффективного исполнения бюджета нормативные акты. Это поручение выполняется. Своевременное распределение средств федерального бюджета на развитие сети дорог позволит регионам, в том числе и Самарской области, обеспечить выполнение планов строительства важных дорожных объектов.»

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