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Самарской области распределены средства из федерального бюджета на развитие дорожной сети в 2021-2023 годах

29 декабря 2020 13:48
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Самарской области распределены средства из федерального бюджета на развитие дорожной сети в 2021-2023 годах

Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский. 

Правительство по итогам заседания 24 декабря утвердило распоряжением №3542-р распределение для регионов средств федерального бюджета на 2021-2023 годы в виде межбюджетных трансфертов на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. 

В том числе, Самарской области на предстоящие три года распределены средства на ряд крупных дорожных объектов, а также на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Решения были приняты Правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году. Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский. 

Как уточнил Леонид Симановский, средства из федерального бюджета распределены для Самарской области на предстоящие три года на реконструкцию мостового перехода через реку Сок на км 0+250 автомобильной дороги Волжский-Курумоч- "Урал" муниципального района Красноярский Самарской области, на второй этап реконструкции Фрунзенского моста, на реконструкцию автомобильной дороги Тольятти – Ягодное на участке км 18+330 – км 26+130 в муниципальном районе Ставропольский Самарской области. 

На каждый из этих объектов будет выделено по 200 млн рублей в 2021 году, по 400 млн рублей – в 2022 году, по 200 млн рублей – в 2023 году.  

Как пояснил Леонид Симановский, данные средства распределены на реконструкцию этих дорожных объектов в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Напомним, как уже ранее сообщал Леонид Симановский, Правительство совместно с парламентской Комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований выделили на 2020 год дополнительные 200 млн рублей из федерального бюджета на продолжение реконструкции автомобильной дороги Тольятти – Ягодное. Теперь же определены объемы финансирования на 2021-2023 годы. 

Также, как сообщил депутат, согласно этому же распоряжению Правительства, 380 млн рублей будет выделено в 2023 году Самарской области на внедрение в области интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Как пояснил Леонид Симановский, такие системы необходимы, особенно в крупных городах с интенсивным движением – они позволяют автоматизировать процессы управления движением и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Эти средства распределены между регионами в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». 

Леонид Симановский отметил: «Развитие дорожной сети в регионах – одна из приоритетных задач, поставленных Президентом РФ. Это напрямую влияет как на социально- экономическое развитие территорий, так и на повышение качества жизни наших граждан, на создание комфортной и безопасной среды.  Важно, что средства федерального бюджета на строительство дорожных объектов в регионах распределены Правительством совместно с нашей парламентской Комиссией до начала следующего года. Напомню, что при принятии бюджета на следующие три года Госдума поручила правительству выпустить до конца года все необходимые для эффективного исполнения бюджета нормативные акты. Это поручение выполняется. Своевременное распределение средств федерального бюджета на развитие сети дорог позволит регионам, в том числе и Самарской области, обеспечить выполнение планов строительства важных дорожных объектов.»    

Фото pixabay.com


 
 


 

 

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29 декабря 2020  12:00 
В третий раз подряд 13 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
На 29 декабря выявлено еще 307 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
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Акценты
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание регионального оперативного штаба.
28 декабря 2020  22:26 
Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов усилить контроль за соблюдением ограничительных мер в праздничные дни
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание регионального оперативного штаба. Политика региона
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А также с 30-летием со дня образования министерства.
25 декабря 2020  17:59 
Губернатор поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
А также с 30-летием со дня образования министерства. Политика региона
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Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
25 декабря 2020  14:48 
В преддверии новогодних праздников в Самарской области усилены меры пожарной безопасности
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Политика региона
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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
29 декабря 2020  11:29
Крещенские купания в Тольятти проводиться не будут
Крещенские купания в Тольятти проводиться не будут
Такое решение принято на рабочем совещании в городской администрации с участием представителей Тольяттинской епархии, силовых структур, экстренных служб и...Новости Тольятти
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26 декабря 2020  13:51
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Об этом сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Новости Тольятти
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25 декабря 2020  17:19
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы.
Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы. Новости Тольятти
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