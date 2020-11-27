Состоялось заседание проектного офиса по включению городского округа Самара в перечень исторических поселений

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В четверг, 26 ноября, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел заседание проектного офиса по включению городского округа Самара в перечень исторических поселений, содействию развитию территории и сохранению объектов культурного наследия в исторической части г. о. Самара. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой заседание впервые прошло в режиме видеоконференцсвязи.

В нем приняли участие представители областных министерства строительства и министерства культуры, управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва Александр Хинштейн, депутаты Самарской Губернской Думы, глава г.о. Самара Елена Лапушкина, руководитель управления главного архитектора Администрации городского округа Самара Игорь Галахов, доцент высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», советник Губернатора Самарской области Виталий Стадников, руководитель Мастерской планирования и анализа исторических территорий Дмитрий Верховский, начальник сектора мониторинга исторических территорий ГАУ «Институт генплана Москвы» Константин Иванов.

Участники обсудили и утвердили план заседаний проектного офиса на 2021 год. Также рассмотрели вопрос о списке ценных градоформирующих объектов, предлагаемых к включению в предмет охраны исторического поселения Самары по итогам работы согласительной комиссии при городской администрации (в ее составе - представители регионального минстроя, управления государственной охраны объектов культурного наследия, разработчики проекта предмета охраны исторического поселения Самары, эксперты-архитекторы, представители ВООПиИК). В итоговый список предложено внести 651 объект, на каждый из которых должен быть составлен паспорт, включающий описание подлежащих сохранению архитектурных особенностей здания.

В предмет охраны исторического поселения городского округа Самара они будут включены соответствующим постановлением Правительства Самарской области.

На обсуждение проектного офиса был вынесен проект объединённой зоны охраны объектов культурного наследия в границах исторического поселения Самара, который был доработан в рамках заседаний рабочей группы по поквартальному анализу границ объединённых охранных зон и объединённых зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности, а также требований к градостроительным регламентам в границах данных зон.

Дмитрий Верховский, руководитель Мастерской планирования и анализа исторических территорий ГАУ «Институт генплана Москвы» (компании-разработчика), доложил, что представленный проект – это результат 29 совещаний в течение трёх месяцев. По его словам, была проделана очень масштабная, уникальная работа - до этого настолько детально с органами власти компания не работала. Однако по итогам обсуждения проекта Александр Фетисов отметил необходимость доработать документацию для того, чтобы направить материалы проекта для прохождения историко-культурной экспертизы, в том числе в части включения дополнительных кварталов с плотной исторической застройкой в границы объединённой зоны охраны.

Также участники проектного офиса рассмотрели перечень проблемных объектов и компенсационных площадок в целях удовлетворения прав требований дольщиков проблемных объектов, расположенных в границах исторического поселения, сформированный согласно протоколу заседания Градостроительного совета при Губернаторе Самарской области. Принято решение об утверждении большей части перечня таких объектов и дополнительного аудита экономического обоснования оставшихся площадок.