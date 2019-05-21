Самая крупная солнечная электростанция в ПФО и одна из двух самых крупных в России запущена в СО
21 мая 2019 16:24
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Её мощность - 75 мегаватт.
Годовая выработка электроэнергии - 92 млн кВтч.
На территории 220 гектаров установлено 265 690 фотоэлектрических солнечных модуля.
Вырабатываемое электричество поступает в общую энергосистему страны.
Мощности солнечной станции хватит на целый город - такой как Новокуйбышевск.
"В России на сегодняшний день это крупнейший проект солнечной энергетики",- подчеркнул Дмитрий Азаров на открытии станции.
Инвестиции в реализацию проекта составили порядка 10 млрд рублей.
"Для нас крайне важно, что степень локализации РФ в этом проекте 70%. Компания "Солар Системс" реализует такие проекты и в других регионах страны, но управление электростанциями будет осуществляться из СО", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Губернатор подчеркнул: запуск солнечной электростанции дополнительный импульс развития экономики региона.
"Это упрощение процедур предоставления мощностей, а значит- новые возможности для создания производств, рабочих мест и опережающего роста экономики СО", - отметил глава региона.
Реализация этого проекта важна с экологической точки зрения.
"Люди во всем мире озабочены вопросами экологии, и меня это радует, - отметил губернатор. - Солнечная электростанция - это вклад в будущее СО, детей, внуков, правнуков, которые будут использовать экологически чистую энергию."
По словам Председателя Совета директоров компании "Солар Системс" Михаила Лисянского, СО была выбрана не случайно.
"В регионе создан особый инвестиционный климат. Чтобы зайти со строительством, нужна поддержка власти, сетевых компаний, земля, высокопрофессиональные рабочие. Поэтому Самара, на мой взгляд, была нами выбрана безошибочно, - подчеркнул Михаил Лисянский. - И то, что мы родились на самарской земле, тоже сыграло особую роль в выборе площадки для самой крупной станции, которая построена в портфеле нашей компании."
"У компании есть видение развития солнечной энергетики в России и понимание, как это развивалось в мире, - отметил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов. - Стратегия, представленная компанией, позволяет надеяться, что в России солнечная энергетика будет успешно развиваться."
"Очень важно, что сегодня в РФ создана нормативная база и преференции для развития солнечной энергетики, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - И Самарская область, Правительство региона способствовало тому, чтобы именно такая система успешно работала в том числе и на территории нашей губернии", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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