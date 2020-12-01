Самарская область в лидерах по количеству объектов государственного имущества, вовлеченных в поддержку бизнеса

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Самарская область вошла в число регионов лидеров по увеличению в 2020 году количества объектов государственного имущества, вовлеченных в поддержку бизнеса и предоставляемых на льготных условиях. Данная информация была озвучена представителем Корпорации МСП на совещании по вопросам реализации федерального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщает Министерство имущественных отношений региона.

В настоящее время 59 регионов увеличили количество объектов государственного имущества, вовлеченных в поддержку бизнеса и предоставляемого на льготных условиях, из которых у 50 регионов такое увеличение составило более 10%. Прирост объектов также зафиксирован в перечнях муниципального имущества на территории 72 субъектов Российской Федерации, в 34 из которых такой рост составил также более 10%. Лидерами являются Оренбургская, Тульская, Калужская, Калининградская, Ленинградская, Белгородская, Самарская области.