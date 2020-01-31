К многочисленным уголовным делам вокруг «Тольяттиазота» добавилась новая статья о даче взятке в особо крупном размере (1,2 млн $)
31 января 2020 13:46
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К букету уголовных дел вокруг "Тольяттиазота" добавилась статья о даче взятки в особо крупном размере
Постановление о возбуждении уголовного дела было подписано старшим следователем по особо важным делам, генерал-майором юстиции Михаилом Тумановым 24 января. Публично о нем было сообщено 28 января в суде, когда следователь СКР ходатайствовал о продлении ареста Попову.Экс-глава Тольяттихимбанка наряду с другими фигурантами уголовного дела обвиняется по статье об организации и участии в преступном сообществе (часть 3 статьи 210 УК РФ). Попов также проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и неуплате налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ).
Новый эпизод уголовного дела взаимосвязан с уже предъявленными Попову обвинениями. По версии следствия, незаконные схемы вывода денежных средств с ТОАЗа с участием Тольяттихимбанка позволяли не платить налоги в колоссальных объемах, а налоговые органы теперь вынуждены их взыскивать за каждый год в судебном порядке. На данный момент только за 2008–2013 годы сумма подтвержденных всеми инстанциями доначисленных ТОАЗу налогов составила более чем 3,5 миллиарда рублей.
Еще в 2012 году сотрудники межрегиональной инспекции №3 по крупнейшим налогоплательщикам ФНС посчитали, что ТоАЗ занизил более чем на 1 млрд руб. экспортную выручку от реализации в 2010 году аммиака. В следствие этого тогда был доначислен налог на прибыль ТОАЗа более чем на 161 миллион рублей. Представители предприятия (по версии следствия — Сергей Махлай) намеревались отменить это решение путем подачи кассационной жалобы в Верховный суд.
Следствие сообщает, что осенью 2015 года Антошин нашел посредников, которые помогут в передаче взятки в ВС. Их кандидатуры предположительно получили одобрение Попова, который, по данным СК, курировал данную операцию. Именно экс-глава Тольяттихимбанка подозревается в сборе и передаче в ячейку кредитного учреждения 1,2 миллиона долларов, которые должны были стать гонораром посредникам в передаче взятки.
Однако 2 ноября судья ВС Завьялова Т.В., изучив кассационную жалобу ТОАЗ на решение Арбитражного суда города Москвы, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда и постановление Арбитражного суда Московского округа отказался передать кассационную жалобу на рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ.
«Обществу были доначислены налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, начислены соответствующие пени и штрафные санкции. Основанием доначисления налога на прибыль послужил вывод инспекции о занижении обществом налогооблагаемой прибыли при реализации на экспорт в адрес взаимозависимого лица — швейцарской фирмы NITROCHEM DISTRIBUTION AG аммиака и карбамида по ценам ниже рыночных более чем на 20 процентов… Признавая правомерным доначисление обществу налога на прибыль и отказ в вычете налога на добавленную стоимость по операциям приобретения природного газа, предназначенного для производства карбамида, суды исходили из установленных фактических обстоятельств, согласно которым спорные объемы природного газа, отраженные как использованные для производства карбамида, фактически на производство карбамида не использовались», — говорится в решении суда.
Новое уголовное дело, возбужденное по коррупционной статье, пополнило обширный перечень других эпизодов преступной деятельности, уже выявленных в ходе расследования ранее возбужденных уголовных дел. Многие годы с завода незаконно выводились десятки миллиардов рублей путем занижения экспортных цен на продукцию, а также через иные каналы. Нелегально с предприятия была выведена значительная часть производственных активов.
Подобная преступная деятельность нанесла существенный ущерб как самому ТОАЗ, так и его миноритарным акционерам, а также государству. Федеральная налоговая службы доначислила «Тольяттиазоту» за 2009-2013 годы неуплаченных налогов на сумму более 3 млрд рублей. Возбужденное уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ свидетельствует о неудачной попытке уклонения от уплаты налогов за 2010 год путем дачи взятки судье.
Ранее Следственным комитетом РФ были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 210 УК РФ – организация или участие в преступном сообществе с использованием служебного положения, по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по ч. 2 ст. 199 УК РФ – неуплата налогов в особо крупном размере. Фигурантами этих дел стали Владимир и Сергей Махлаи, их зарубежные партнеры Эндрю Циви и Беат Рупрехт, а также другие руководители «Тольяттиазота» и «Тольяттихимбанка».
Таким образом, возбуждение нового уголовного дела стала еще одним объективным основанием для продления срока содержания под стражей экс-руководителю Тольяттихимбанка Александру Попову. Соответствующее ходатайство СК было рассмотрено и принято Басманным судом Москвы.
Напомним, в начале июля Комсомольский районный суд Тольятти вынес обвинительное решение по уголовному делу о хищении более 85 миллиардов рублей у ТОАЗа и его акционеров, заочно признав Владимира Махлая, его сына Сергея, экс-гендиректора ТОАЗа Евгения Королева и их швейцарских сообщников Андреаса Циви и Беата Рупрехта виновными в этом преступлении.
Согласно обвинительному приговору, мошенники продали по заниженной цене всю направленную на экспорт ТОАЗом за период с 2008 года по 2011 год продукцию возглавляемому Рупрехтом швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, входящему в холдинг Ameropa AG Циви. Швейцарцы затем реализовали эту же самую продукцию уже по рыночной цене. Разницу участники преступной схемы распределяли между собой, не уплатив РФ никаких налогов с утаенной прибыли.
Следствие считает, что Попов играл ключевую роль в данной мошеннической схеме, которая причинила Тольяттиазоту столь огромный ущерб. В подконтрольном Тольяттихимбанке он руководил сетью аффилированных с обвиняемыми офшорных фирм, контролировал их счета, на которые поступали полученные от незаконной продажи продукции средства, а также обеспечивал коррупционное прикрытие мошеннических схем.
Кроме того, Попов принял участие в схеме, которая позволила участникам преступного сообщества недоплатить налоги в бюджет: два подконтрольных обвиняемым ООО в 2008 году уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 миллионов рублей. Тогда же у ТОАЗа похитили комплекс по производству метанола производительностью 450 тысяч тонн в год и земельный участок, на котором он располагался. В рамках данной сделки стоимость актива была существенно занижена: при рыночной цене в 13,5 миллиарда рублей предприятие получило за него лишь 132 миллиона рублей.
По похожей схеме с занижением продажной стоимости Тольяттиазот лишился и агрегата аммиака №7 стоимостью в 2,4 миллиарда рублей. По договору купли-продажи он был продан всего за 92,4 миллиона рублей. Ущерб предприятию и акционерам составил более 1,9 миллиарда рублей. Все активы были выведены на счета ООО «Томет», акционерами которого являлись иностранные офшоры, подконтрольные обвиняемым.
Операциями по перечислению денег по договорам купли-продажи принадлежащих ТОАЗу активов и занимался подконтрольный Попову банк. В итоге Попов и другие участники группы получили возможность владеть и распоряжаться как своими собственными объектами недвижимости и оборудованием, принадлежащими ОАО «Тольяттиазот», которые похитили у предприятия.
Кроме того, следствие отмечало, что Попов вовлекал в реализацию преступных схем множество компаний и физических лиц, и главным образом — своих подчиненных, зависимых от него в силу служебных отношений. Суд согласился с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться, уничтожить доказательства, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей и иным образом препятствовать расследованию.
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РАПСИ
Алексей Напылов
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