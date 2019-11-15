В Самарской Губдуме проходит расширенное заседание комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике

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Министр экономического развития и инвестиций Самарской областипредставил итоги социально экономического развития региона и прогноз на 2020-2022 годы, которые были единогласно приняты депутатами.Депутаты СГД интересовались результатами работы ОЭЗ «Тольятти» и теми мерами поддержки, которые получают предприятия, не входящие в ОЭЗ, перспективами развития ОАО «Кузнецов» и РКЦ «Прогресс», а также реализацией проектов по созданию мусороперерабатывающих комплексов.Богданов обратил внимание депутатов на то, что в регионе действует инфраструктура поддержки предприятий, в том числе за счет Фонда развития промышленности, 50 предприятий включены в программу повышения производительности труда и поддержки занятости.«На сегодняшний день подписан меморандум по созданию экотехнопарка «Зелененький», который будет заниматься не только утилизацией, но и сортировкой и переработкой мусора», - пояснил Дмитрий Богданов. Исчерпывающая информация о проекте будет представлена депутатам на заседании комитета.Особое внимание уделили переводу транспорта на газомоторное топливо.Проводится работа по включению Самарской области в число пилотных регионов, что позволит привлечь средства федерального бюджета и создать в 2020 г. 6 заправочных станций и перевести на газомоторное топливо 1200 транспортных средств, сообщает Департамент информационной политики.