Дмитрий Азаров провел заседание Совета по улучшению инвестклимата

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Во вторник, 28 января, Губернатор​​ провел первое в этом году заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. Участие в нем приняли руководители министерств, главы городов и районов региона, представители ​госкорпораций, крупнейших промышленных предприятий, банков, ассоциаций и общественных объединений.Совет по инвестициям за последние годы стал ключевой площадкой для предпринимателей и инвесторов: здесь можно не только обменяться опытом и передовыми практиками в различных областях, но и решить насущные вопросы, которые волнуют промышленников.​ «Совет по инвестициям является важным каналом коммуникации власти и бизнеса,​ – подчеркнул Губернатор, обращаясь к участникам заседания. –​Задача состоит в том, чтобы Самарская область стала одним из наиболее​ инвестиционно​привлекательных регионов в стране. Есть первые успехи, первые шаги. Но понятно, что еще многое предстоит сделать».Напомним, Президент страны​​ в своем Послании Федеральному собранию отметил, что в 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых.​ «Чтобы получить такую динамику, необходимо запустить новый инвестиционный цикл»,​ –​ отметил Глава региона. Ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, а их доля в ВВП страны должна увеличиться с 21% до 25% к 2024 году.​ «Именно на эти показатели Правительство Самарской области должно ориентироваться в своей работе. Мы открыты для инвесторов»,​ –​ подчеркнул Дмитрий Азаров.«Число обращений предпринимателей о возможности реализации​ инвестпроектов​ на территории области в последнее время стало показателем привлекательности региона»,​ –​ отметил Губернатор. Он напомнил, что в этом году Агентством стратегических инициатив (АСИ) будет представлен новый рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов страны. Эта тема обсуждалась накануне на встрече Президента Владимира Путина с генеральным директором АСИ​. По мнению руководителя​ Агенства, с 2014 года произошло много позитивных изменений в инвестиционном климате регионов.Самарская область является одним из лидеров по динамике развития​ –​ это было отмечено Президентом страны на​ Петербургском​ международном​ экономическом форуме в прошлом году. За последние два года регион поднялся в рейтинге АСИ на 41 позицию. При этом стоит задача улучшить показатели. Губернатор Дмитрий Азаров нацелил членов областного Правительства на тесное​ сотрудничество с бизнес-сообществом: важно, чтобы все масштабные инвестиционные проекты сопровождались на всех этапах реализации, а возникающие вопросы решались максимально оперативно.Сейчас для сбора данных АСИ проводит опросы среди предпринимателей, где они должны ответить на вопрос о том, какие изменения они видят, и оценить эффективность органов власти с точки зрения создания благоприятного инвестиционного климата. Первый вице-губернатор​ –​ председатель Правительства региона​отметил, что активное взаимодействие с предпринимателями ведется и на уровне региона. Дмитрий​ Азаров подчеркнул: очень важно в своей работе ориентироваться на мнение представителей бизнес-сообщества, ведь никто не сможет рассказать о возникающих сложностях и барьерах лучше, чем сами предприниматели. Именно их мнение должно стать индикатором качества работы чиновников.В рамках заседания совета было рассмотрено 4 масштабных​ для губернии​ проекта.​ Один из них касается организации ускоренного железнодорожного сообщения по маршруту «Липяги – Самара – аэропорт «Курумоч»​ –​ Тольятти».Строительные работы планируется разделить на 2 этапа​ с использованием существующих ж/д путей. В рамках первой очереди предполагается организация перевозок без заезда в аэропорт. Первые пассажиры​ на поезде «Ласточка»​ – время в пути составит примерно 1 час 29 минут –​ по​ новому маршруту​ поедут в 2023 году. Тогда же начнется строительство необходимой инфраструктуры для заезда​ составов​ в​ Курумоч.«Реализация проекта​ в рамках первой очереди​ одобрена инвестиционным комитетом ОАО «РЖД»,–​отметил главный инженер Куйбышевской железной дороги​. –​ Проект полностью соответствует транспортной​ стратегии​ России​ на период до 2030 года и предусмотрен в долгосрочной программе развития компании».​ По итогам обсуждения проект признан приоритетным и для региона.Губернатор уверен, после запуска пригородного железнодорожного сообщения в рамках​ Самарско-Тольяттинской агломерации пассажиропоток существенно увеличится.​ «Проект существует как мечта уже на протяжении многих лет. Сегодня мы вплотную приблизились к его реализации,​ – подчеркнул Дмитрий Азаров. –​ Следующий шаг после обсуждения на Совете, который нам необходимо принять для того, чтобы наши уважаемые партнеры приступили непосредственно к проектированию,​ –​ это подписание инвестиционного меморандума». Сейчас идет проработка деталей соглашения. Эту работу необходимо завершить в течении месяца и подписать документ. Такое поручение руководитель области дал министру экономического развития и инвестиций​Напомним, в рамках концессионного соглашения между Правительством области и компанией РЖД уже приступили к реализации проекта по строительству новых путей к особой экономической зоне «Тольятти». Соответствующее соглашение было подписано в​ октябре​ прошлого​ года​ в рамках транспортной недели в Москве.​ Строительство железнодорожной ветки​ станет не только важным шагом на пути к диверсификации экономики моногорода Тольятти, создаст условия для​ привлечения новых резидентов ОЭЗ, но и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие крупнейшей нестоличной​ Самарско-Тольяттинской агломерации и всего региона в целом, сообщает пресс-служба облправительства.Особое внимание члены Совета уделили проекту по строительству животноводческого комплекса«Старое​Резяпкино»​ на 3,5 тысячи голов крс и площадок для выращивания молодняка на 5100 голов.​ Напомним, инициатором создания фермы является «ЭкоНива-АПК Холдинг». В августе 2019 года Губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор компании Штефан Дюрр подписали соглашение. Строительство сельхозпредприятия планируется начать в​ Клявлинском​ районе губернии​ уже в этом году. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 150 новых мест.​ Региональный директор по Приволжскому региону ООО «Северная Нива»​ Петр​ Дубянский​ отметил, что сейчас идет процесс оформления земельных участков, готовится проектно-сметная документация.«Это очень важный и крупный​ инвестиционный​ проект в сельском хозяйстве​ региона, который имеет колоссальный потенциал развития»,​ – подчеркнул Дмитрий Азаров.​ От​ успеха​ его​ реализации зависит​ дальнейшее сотрудничеством с холдингом, руководство которого намерено открыть еще 2 подобные фермы в Самарской области.Кроме того, появление новых рабочих мест позволит привлечь дополнительные средства в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая стартовала с начала этого года.​ «Без «якорных» проектов получать поддержку на развитие территорий будет затруднительно,​ –​отметил Губернатор. –​ Поэтому это еще один дополнительный стимул для нас, чтобы мы искали новые​инвестпроекты, развивали существующие сельхозпредприятия».Общим решением членов Совета проект включен в перечень стратегических для региона. При этом Глава региона отметил, что степень готовности к подписанию инвестиционного меморандума высокая. Поэтому все необходимые обсуждения, которые касаются обязательств сторон, необходимо завершить в течение двух месяцев.«Почта России» намерена создать на территории региона трехуровневую логистическую систему. Для этого требуется модернизация существующей инфраструктуры. Это позволит применить современные автоматизированные технологии по сортировке почтовых отправлений и ускорить доставку писем и посылок до жителей области. Срок реализации проекта, который позволит дополнительно создать​ около​ 1,5 тысячи рабочих мест,​ –​ декабрь этого года.Губернатор, поддержав решение членов регионального инвестиционного Совета о включении проекта в число приоритетных, пожелал руководству предприятия успехов и поручил руководителю минэкономразвития области сопровождать процесс создания логистического центра на всех этапах.Руководитель компании «Рубин»​ Дмитрий Ртищев​ представил проект развития квартала в границах улиц Свободы, Каховской, Победы, Проспекта Кирова в Кировском районе областного центра. Он намерен построить крупный офисно-торговый и развлекательный центр вместо​ аварийных​ двухэтажек, жители которых уже благополучно расселены, и привести территорию в порядок.Проект обсуждается уже несколько лет. По словам главы города​ Елены​ Лапушкиной, проект важный и его воплощение в жизнь назрело уже давно, однако по ряду вопросов​ администрация Самары пока не нашла компромисса с инвестором. Губернатор поручил в​ течение месяца​ провести необходимые встречи с руководством компании, а также вынести проект на общественное обсуждение.​ И​ уже затем повторно рассмотреть его на заседании регионального инвестсовета.В рамках заседания Совета по улучшению инвестиционного климата обсуждался еще целый ряд вопросов, в том числе по организации международных инвестиционных форумов, взаимодействию представителей малого и среднего бизнеса с членами регионального Правительства, а также по оказанию информационного сопровождения​ стартапов​ для начинающих предпринимателей и​ самозанятых​ граждан.