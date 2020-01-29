Дмитрий Азаров провел заседание Совета по улучшению инвестклимата
29 января 2020 11:31
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Во вторник, 28 января, Губернатор Дмитрий Азаров провел первое в этом году заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. Участие в нем приняли руководители министерств, главы городов и районов региона, представители госкорпораций, крупнейших промышленных предприятий, банков, ассоциаций и общественных объединений.
Совет по инвестициям за последние годы стал ключевой площадкой для предпринимателей и инвесторов: здесь можно не только обменяться опытом и передовыми практиками в различных областях, но и решить насущные вопросы, которые волнуют промышленников. «Совет по инвестициям является важным каналом коммуникации власти и бизнеса, – подчеркнул Губернатор, обращаясь к участникам заседания. –Задача состоит в том, чтобы Самарская область стала одним из наиболее инвестиционнопривлекательных регионов в стране. Есть первые успехи, первые шаги. Но понятно, что еще многое предстоит сделать».
Напомним, Президент страны Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию отметил, что в 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. «Чтобы получить такую динамику, необходимо запустить новый инвестиционный цикл», – отметил Глава региона. Ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, а их доля в ВВП страны должна увеличиться с 21% до 25% к 2024 году. «Именно на эти показатели Правительство Самарской области должно ориентироваться в своей работе. Мы открыты для инвесторов», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
«Число обращений предпринимателей о возможности реализации инвестпроектов на территории области в последнее время стало показателем привлекательности региона», – отметил Губернатор. Он напомнил, что в этом году Агентством стратегических инициатив (АСИ) будет представлен новый рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов страны. Эта тема обсуждалась накануне на встрече Президента Владимира Путина с генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой. По мнению руководителя Агенства, с 2014 года произошло много позитивных изменений в инвестиционном климате регионов.
Самарская область является одним из лидеров по динамике развития – это было отмечено Президентом страны на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. За последние два года регион поднялся в рейтинге АСИ на 41 позицию. При этом стоит задача улучшить показатели. Губернатор Дмитрий Азаров нацелил членов областного Правительства на тесное сотрудничество с бизнес-сообществом: важно, чтобы все масштабные инвестиционные проекты сопровождались на всех этапах реализации, а возникающие вопросы решались максимально оперативно.
Сейчас для сбора данных АСИ проводит опросы среди предпринимателей, где они должны ответить на вопрос о том, какие изменения они видят, и оценить эффективность органов власти с точки зрения создания благоприятного инвестиционного климата. Первый вице-губернатор – председатель Правительства региона Виктор Кудряшов отметил, что активное взаимодействие с предпринимателями ведется и на уровне региона. Дмитрий Азаров подчеркнул: очень важно в своей работе ориентироваться на мнение представителей бизнес-сообщества, ведь никто не сможет рассказать о возникающих сложностях и барьерах лучше, чем сами предприниматели. Именно их мнение должно стать индикатором качества работы чиновников.
В рамках заседания совета было рассмотрено 4 масштабных для губернии проекта. Один из них касается организации ускоренного железнодорожного сообщения по маршруту «Липяги – Самара – аэропорт «Курумоч» – Тольятти».
Строительные работы планируется разделить на 2 этапа с использованием существующих ж/д путей. В рамках первой очереди предполагается организация перевозок без заезда в аэропорт. Первые пассажиры на поезде «Ласточка» – время в пути составит примерно 1 час 29 минут – по новому маршруту поедут в 2023 году. Тогда же начнется строительство необходимой инфраструктуры для заезда составов в Курумоч.
«Реализация проекта в рамках первой очереди одобрена инвестиционным комитетом ОАО «РЖД»,–отметил главный инженер Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. – Проект полностью соответствует транспортной стратегии России на период до 2030 года и предусмотрен в долгосрочной программе развития компании». По итогам обсуждения проект признан приоритетным и для региона.
Губернатор уверен, после запуска пригородного железнодорожного сообщения в рамках Самарско-Тольяттинской агломерации пассажиропоток существенно увеличится. «Проект существует как мечта уже на протяжении многих лет. Сегодня мы вплотную приблизились к его реализации, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Следующий шаг после обсуждения на Совете, который нам необходимо принять для того, чтобы наши уважаемые партнеры приступили непосредственно к проектированию, – это подписание инвестиционного меморандума». Сейчас идет проработка деталей соглашения. Эту работу необходимо завершить в течении месяца и подписать документ. Такое поручение руководитель области дал министру экономического развития и инвестиций Дмитрию Богданову.
Напомним, в рамках концессионного соглашения между Правительством области и компанией РЖД уже приступили к реализации проекта по строительству новых путей к особой экономической зоне «Тольятти». Соответствующее соглашение было подписано в октябре прошлого года в рамках транспортной недели в Москве. Строительство железнодорожной ветки станет не только важным шагом на пути к диверсификации экономики моногорода Тольятти, создаст условия для привлечения новых резидентов ОЭЗ, но и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие крупнейшей нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации и всего региона в целом, сообщает пресс-служба облправительства.
Особое внимание члены Совета уделили проекту по строительству животноводческого комплекса«СтароеРезяпкино» на 3,5 тысячи голов крс и площадок для выращивания молодняка на 5100 голов. Напомним, инициатором создания фермы является «ЭкоНива-АПК Холдинг». В августе 2019 года Губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор компании Штефан Дюрр подписали соглашение. Строительство сельхозпредприятия планируется начать в Клявлинском районе губернии уже в этом году. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 150 новых мест. Региональный директор по Приволжскому региону ООО «Северная Нива» Петр Дубянский отметил, что сейчас идет процесс оформления земельных участков, готовится проектно-сметная документация.
«Это очень важный и крупный инвестиционный проект в сельском хозяйстве региона, который имеет колоссальный потенциал развития», – подчеркнул Дмитрий Азаров. От успеха его реализации зависит дальнейшее сотрудничеством с холдингом, руководство которого намерено открыть еще 2 подобные фермы в Самарской области.
Кроме того, появление новых рабочих мест позволит привлечь дополнительные средства в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая стартовала с начала этого года. «Без «якорных» проектов получать поддержку на развитие территорий будет затруднительно, –отметил Губернатор. – Поэтому это еще один дополнительный стимул для нас, чтобы мы искали новыеинвестпроекты, развивали существующие сельхозпредприятия».
Общим решением членов Совета проект включен в перечень стратегических для региона. При этом Глава региона отметил, что степень готовности к подписанию инвестиционного меморандума высокая. Поэтому все необходимые обсуждения, которые касаются обязательств сторон, необходимо завершить в течение двух месяцев.
«Почта России» намерена создать на территории региона трехуровневую логистическую систему. Для этого требуется модернизация существующей инфраструктуры. Это позволит применить современные автоматизированные технологии по сортировке почтовых отправлений и ускорить доставку писем и посылок до жителей области. Срок реализации проекта, который позволит дополнительно создать около 1,5 тысячи рабочих мест, – декабрь этого года.
Губернатор, поддержав решение членов регионального инвестиционного Совета о включении проекта в число приоритетных, пожелал руководству предприятия успехов и поручил руководителю минэкономразвития области сопровождать процесс создания логистического центра на всех этапах.
Руководитель компании «Рубин» Дмитрий Ртищев представил проект развития квартала в границах улиц Свободы, Каховской, Победы, Проспекта Кирова в Кировском районе областного центра. Он намерен построить крупный офисно-торговый и развлекательный центр вместо аварийных двухэтажек, жители которых уже благополучно расселены, и привести территорию в порядок.
Проект обсуждается уже несколько лет. По словам главы города Елены Лапушкиной, проект важный и его воплощение в жизнь назрело уже давно, однако по ряду вопросов администрация Самары пока не нашла компромисса с инвестором. Губернатор поручил в течение месяца провести необходимые встречи с руководством компании, а также вынести проект на общественное обсуждение. И уже затем повторно рассмотреть его на заседании регионального инвестсовета.
В рамках заседания Совета по улучшению инвестиционного климата обсуждался еще целый ряд вопросов, в том числе по организации международных инвестиционных форумов, взаимодействию представителей малого и среднего бизнеса с членами регионального Правительства, а также по оказанию информационного сопровождения стартапов для начинающих предпринимателей и самозанятых граждан.
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