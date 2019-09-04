Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 4 сентября, 14:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/09:
USD 66.91
0.29
EUR 73.2
0.03
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Выезд в Исаклинский район: обозначены позитивные изменения в развитии сельских территорий

4 сентября 2019 09:59
121
Выезд в Исаклинский район: обозначены позитивные изменения в развитии сельских территорий
Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев с рабочим визитом посетил Исаклинский район.

Евгений Афанасьев ознакомился с работой ООО «Красный Ключ», молочно-товарной фермой грантополучателя Андрея Фокина. Но главной темой поездки стали вопросы реализации в текущем году мероприятий программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и подготовки муниципалитета к участию в новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба облправительства.
Визит начался с торжественной церемонии открытия фельдшерско-акушерского пункта в деревне Малое Микушкино. Здесь специализированного помещения не было более 10 лет, медицинский кабинет работал при местной школе. Необходимость строительства ФАПа возрастала с каждым годом, с учетом роста рождаемости и количества новых рабочих мест.

Проблему доступности медицинской помощи обозначил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании, сообщив, что в 2018 году было введено 9 ФАПов, а в нынешнем году будет построено 14 объектов: «В 2020 году займемся заменой старых ФАПов, обеспечив их доступность по всей территории региона».

Строительству ФАПа способствовала реализация государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года и национального проекта «Здравоохранение». «Открытие фельдшерско-акушерского пункта является значимым и показательным событием как для Исаклинского района, так и для всей Самарской области.
«В короткие сроки были осуществлены все строительно–монтажные работы, и уже сегодня жители деревни Малое Микушкино могут пользоваться услугами современно оборудованного ФАПа», - отметил Евгений Афанасьев. Почетную миссию перерезания красной ленточки исполнили почетный гражданин муниципального района Исаклинский Дмитрий Гаврилов, фельдшер Нина Ятманкина и ученица маломикушкинской школы Валентина.

Реализация мероприятий госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» позволила не только увеличить доступность медицинских услуг. По словам главы района Валерия Ятманкина, программа принесла много положительных результатов: «Это и строительство жилья, и строительство социальных объектов. Сейчас муниципалитет готовится к активному участию в новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», в частности, ведем разработку проекта комплексной компактной застройки на 90 домов».
Планируется, что компактная застройка продолжит улицу Губернскую в селе Исаклы.
Первый замминистра Евгений Афанасьев подчеркнул: «В новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» сохранятся основные мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры на селе. Наша задача - привлечь к финансированию максимум средств федерального бюджета, чтобы помочь большему количеству семей, большему количеству людей».

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
4 сентября 2019  12:29
В Самаре нужно продать 6 однушек, чтобы купить пентхаус
В Самаре нужно продать 6 однушек, чтобы купить пентхаус
Наиболее бюджетные пентхаусы обнаружились в Омске, Симферополе и Волгограде.  Экономика региона
96
4 сентября 2019  09:59
Выезд в Исаклинский район: обозначены позитивные изменения в развитии сельских территорий
Выезд в Исаклинский район: обозначены позитивные изменения в развитии сельских территорий
Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев с рабочим визитом посетил Исаклинский район. Экономика региона
120
3 сентября 2019  17:15
Чтобы очистить завод от последствий правления Махлаев, в Тольятти создали «Комитет защиты «Тольяттиазота» от криминала»
Чтобы очистить завод от последствий правления Махлаев, в Тольятти создали «Комитет защиты «Тольяттиазота» от криминала»
Неравнодушные к будущему одного из крупнейших предприятий города Тольятти – химического комбината «Тольяттиазот» жители Самарской области создали... Экономика региона
129
Весь список
Финансы и Банки
3 сентября 2019  17:51
Ранее такие справки можно было получить только при личном посещении отделения банка.
Справку-подтверждение платежа теперь можно получить в «Сбербанк Онлайн»
Ранее такие справки можно было получить только при личном посещении отделения банка.  Финансы и Банки
349
2 сентября 2019  18:04
Проект объединит популярных блогеров и режиссеров для создания трех короткометражных фильмов, повлиять на сюжет и актерский состав которых смогут все желающие.
Сбербанк запустил первую в России молодежную платформу короткометражного кино #этомоекино
Проект объединит популярных блогеров и режиссеров для создания трех короткометражных фильмов, повлиять на сюжет и актерский состав которых смогут все... Финансы и Банки
337
30 августа 2019  17:08
Сбербанк подготовил призы для победителей турнира в категории «Элит», а также для участников конкурса по броскам сверху Slamdunk contest.
Сбербанк выступил генеральным партнером юбилейного турнира по баскетбол 3х3 Samara Open
Сбербанк подготовил призы для победителей турнира в категории «Элит», а также для участников конкурса по броскам сверху Slamdunk contest.   Финансы и Банки
441
Весь список
Строительство
27 августа 2019  13:55
Проект продления ул. Авроры в Самаре разработает компания из Санкт-Петербурга
Проект продления ул. Авроры в Самаре разработает компания из Санкт-Петербурга
Это единственный участник электронного аукциона.  Строительство
397
27 августа 2019  09:03
В Кировском районе Самары прокуратура вступилась за дольщиков
В Кировском районе Самары прокуратура вступилась за дольщиков
С 2016 года их дом в эксплуатацию не введен. Строительство
298
26 августа 2019  13:33
Рядом с КРЦ Звезда в Самаре хотят построить высотки
Рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре хотят построить высотки
Для этого предлагают изъять шесть земельных участков. Строительство
376
Весь список
Материалы и технологии
31 августа 2019  18:59
Как стоит обслуживать компрессорное оборудование?
 Компрессорное оборудование широко распространено во многих областях. А связано это, в первую очередь, с тем, что оно способно выполнять сразу несколько... Материалы и технологии
56
24 августа 2019  23:18
Как выбрать трубопроводную арматуру
 Прокладка трубопровода представляет собой целый комплекс сложных инженерных работ. И это не зависит от предназначения трубопровода.  Материалы и технологии
88
21 августа 2019  21:58
Воздушно-пузырчатая упаковочная пленка
 Воздушно-пузырчатая пленка является самой популярной и одной из самых доступных видов упаковки.  Материалы и технологии
82
Весь список
Налоги
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
626
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1702
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3185
Весь список
Бизнес
3 сентября 2019  14:39
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 19 сентября 2019 года.
В Самаре реализуется федеральный образовательный проект «Мама - предприниматель»
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 19 сентября 2019 года.  Бизнес
326
2 сентября 2019  17:36
Как поделиться большим опытом
 Сегодня, хотелось бы затронуть такую интересную тему, как мастер-классы. Они необходимы для того, чтобы поделиться своим мастерством или от желания окружающих... Бизнес
52
29 августа 2019  19:11
Москва надеется получить первую выплату до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году.
Россия и Индия решили вопрос об авансе за С-400
Москва надеется получить первую выплату до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году.  Бизнес
337
Весь список


Новости компаний
3 сентября 2019  18:37
Она оснащена «интеллектуальной платформой», которая дает высокий уровень безопасности, комфорт водителя и экономическую эффективность в работе.
Компания ГАЗ представила новую модель автомобиля «Газель»
Она оснащена «интеллектуальной платформой», которая дает высокий уровень безопасности, комфорт водителя и экономическую эффективность в работе.  Новости компаний
322
2 сентября 2019  14:03
АВТОВАЗ объявил о новых назначениях в высшем руководстве
АВТОВАЗ объявил о новых назначениях в высшем руководстве
Сменились вице-президенты на двух должностях. Новости компаний
340
2 сентября 2019  09:35
В самарском ПАО Кузнецов подведены итоги 18-й мастерской по преобразованию производственной системы АО «ОДК»
В самарском ПАО «Кузнецов» подведены итоги 18-й мастерской по преобразованию производственной системы АО «ОДК»
Лин-мастерская работала с 26 по 29 августа. Новости компаний
251
31 августа 2019  23:08
Он утверждает, что выйдет три смартфона, один из которых — преемник iPhone XR.
Инсайдер слил характеристики и цены iPhone 11
Он утверждает, что выйдет три смартфона, один из которых — преемник iPhone XR.  Новости компаний
415
Весь список
IT и Коммуникации
2 сентября 2019  17:35
Компьютерные клубы в наши дни
 Для людей, которые росли в 90-ые годы, словосочетание «интернет-кафе» было символом возможности поиграть в компьютерные игры или пообщаться посредством... IT и Коммуникации
67
2 сентября 2019  17:34
Создание сайтов и их важность для бизнеса
 С появление сети Интернет и социальных сетей полностью изменилось представление о ведение бизнеса, точнее добавились новые инструменты привлечения... IT и Коммуникации
56
28 августа 2019  19:07
Удобная программа для создания видеоклипов – ВидеоШОУ
 Выбирая программы для создания видеоклипов, многие пользователи сталкиваются с массой проблем.  IT и Коммуникации
71
Весь список
Транспорт
4 сентября 2019  13:44
Трамвайные маршруты № 13 и № 21 в Самаре временно изменятся
Трамвайные маршруты № 13 и № 21 в Самаре временно изменятся
Это связано с ремонтом водовода. Транспорт
43
4 сентября 2019  13:40
Стали известны сроки модернизации одного из перекрёстков Московского шоссе в Самаре
Стали известны сроки модернизации одного из перекрёстков Московского шоссе в Самаре
Главную магистраль областной столицы адаптируют под удобства автомобилистов. Транспорт
102
4 сентября 2019  11:25
Самарцам пообещали обновить автобусный парк
Самарцам пообещали обновить автобусный парк
С началом учебного года пассажиров на маршрутах прибавилось. Транспорт
135
3 сентября 2019  13:47
В Самаре начались серьезные пробки на дорогах
В Самаре начались серьезные пробки на дорогах
.Также с утра отказал сервис "Прибывалка". Транспорт
358
Весь список
Предпринимательство
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
84
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
287
18 июня 2019  22:58
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей.  Предпринимательство
283
Весь список
Видео
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
234
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
487
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
346
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
314
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
550
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1451
Весь список

Фоторепортажи
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
422
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2202
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
406
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
683
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
495
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
632
Весь список

Мероприятия
Сызранская спортшкола СШОР №2 отметит 70-ти летие
В Самарской области в 5-й раз отметят День дружбы народов
В Самаре пройдёт фестиваль студентов «Мы - будущее России»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные