Выезд в Исаклинский район: обозначены позитивные изменения в развитии сельских территорий

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Евгений Афанасьев ознакомился с работой ООО «Красный Ключ», молочно-товарной фермой грантополучателя Андрея Фокина. Но главной темой поездки стали вопросы реализации в текущем году мероприятий программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и подготовки муниципалитета к участию в новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба облправительства.Визит начался с торжественной церемонии открытия фельдшерско-акушерского пункта в деревне Малое Микушкино. Здесь специализированного помещения не было более 10 лет, медицинский кабинет работал при местной школе. Необходимость строительства ФАПа возрастала с каждым годом, с учетом роста рождаемости и количества новых рабочих мест.Проблему доступности медицинской помощи обозначил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании, сообщив, что в 2018 году было введено 9 ФАПов, а в нынешнем году будет построено 14 объектов: «В 2020 году займемся заменой старых ФАПов, обеспечив их доступность по всей территории региона».Строительству ФАПа способствовала реализация государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года и национального проекта «Здравоохранение». «Открытие фельдшерско-акушерского пункта является значимым и показательным событием как для Исаклинского района, так и для всей Самарской области.«В короткие сроки были осуществлены все строительно–монтажные работы, и уже сегодня жители деревни Малое Микушкино могут пользоваться услугами современно оборудованного ФАПа», - отметил Евгений Афанасьев. Почетную миссию перерезания красной ленточки исполнили почетный гражданин муниципального района Исаклинский Дмитрий Гаврилов, фельдшер Нина Ятманкина и ученица маломикушкинской школы Валентина.Реализация мероприятий госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» позволила не только увеличить доступность медицинских услуг. По словам главы района Валерия Ятманкина, программа принесла много положительных результатов: «Это и строительство жилья, и строительство социальных объектов. Сейчас муниципалитет готовится к активному участию в новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», в частности, ведем разработку проекта комплексной компактной застройки на 90 домов».Планируется, что компактная застройка продолжит улицу Губернскую в селе Исаклы.Первый замминистра Евгений Афанасьев подчеркнул: «В новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» сохранятся основные мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры на селе. Наша задача - привлечь к финансированию максимум средств федерального бюджета, чтобы помочь большему количеству семей, большему количеству людей».