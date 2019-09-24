Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 24 сентября, 12:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/09:
USD 63.95
0.1
EUR 70.28
-0.32
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В региональном минстрое рассказали о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самарской области

24 сентября 2019 11:59
49
В региональном минстрое рассказали о реализации нацпроекта Жилье и городская среда в Самарской области
Цель проекта - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком.

20 сентября в объединенном пресс-центре ТРК «Губерния» и газеты «Волжская коммуна» состоялся брифинг представителей министерства строительства Самарской области. Они рассказали о стартовых мероприятиях по реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Актуальные задачи строительной отрасли обозначены в обновленной «Стратегии социально-экономического развития региона на период до 2030 года», которая была сформирована с учетом более 900 тысяч предложений жителей и скорректирована в соответствии с целями и задачами национальных проектов, утвержденных Президентом России Владимиром Путиным.
Ключевые цели нацпроекта «Жилье и городская среда» - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения или строительства ими жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жильё», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Срок реализации нацпроекта: с октября 2018 года по 2024 год.

Минстрой курирует целевые показатели региональной составляющей федеральных проектов «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». «Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставлена задача до конца 2024 года ввести 120 млн кв. метров жилья, - подчеркнул руководитель управления проектной деятельности министерства строительства Самарской области Дмитрий Крыпаев. - Для Самарской области показатель составляет более 2,7 млн в год». За период январь-август 2019 года на территории региона введено 647,6 тыс. кв. м жилья (32,6% от плана 2019 года, 72,6% от факта ввода за январь-август 2018 года), в том числе 205,5 тыс. кв. м в рамках индустриального жилищного строительства, 442,1 тыс. кв. м в рамках индивидуального жилищного строительства.
Руководитель управления развития жилищного строительства министерства строительства Самарской области Оксана Тамодлина рассказала о социальных объектах, ввод которых запланирован в регионе в рамках нацпроекта. «Государство стимулирует развитие жилищного строительства в новых районах в том числе и посредством обустройства территорий объектами дорожной, социальной, инженерной инфраструктуры. В рамках региональной составляющей нацпроекта на территории Самарской области строятся 12 объектов капитального строительства: школа в микрорайоне Новая Самара, три современных детских сада (два в Волжском районе и один в Красноярском районе), пять дорог в Волгаре, две дороги в Южном Городе и одна дорога в «Кошелев-проекте», - сказала Оксана Тамодлина.

Федеральный проект «Жилье» направлен на увеличение объема ввода жилья, в том числе путем введения безрисковых для граждан инструментов инвестирования в жилищное строительство, эффективного вовлечения земель, поддержки строительства инфраструктуры в проектах жилищного строительства, а также модернизации строительной отрасли и оптимизации административных процедур.

И.о. руководителя управления ликвидации аварийного жилья министерства строительства Самарской области Юлия Каштанова обозначила, что в нацпроект входит федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Проект предполагает создание постоянно действующего механизма расселения аварийного фонда с точными параметрами признания дома аварийным на базе успешно реализованных программ переселения граждан из аварийного жилья 2013-2017 годов.
«Реализация мероприятий по переселению граждан находится на личном контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, - рассказала Юля Каштанова. - В целях исполнения поставленных Президентом РФ и Губернатором Самарской области задач, областным правительством разработана и принята госпрограмма, в соответствии с которой до 1 сентября 2025 года из аварийного жилья будет переселено более 20 тысяч жителей региона». Проект будет реализовываться в шесть этапов. Предусмотрено расселение 343,5 тыс. кв. м аварийного жилья. На первом этапе (2019-2020 гг.) планируется переселить более 1,5 тыс. человек из 32,3 тыс. кв. м аварийного жилья, или 773 жилых помещения в 14 муниципальных образованиях региона. Высокая степень готовности к переселению наблюдается в Алексеевском, Большеглушицком, Безенчукском районах, а также в Жигулевске — здесь переселение запланировано уже в этом году, сообщает пресс-служба облправительства.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
24 сентября 2019  11:59
В региональном минстрое рассказали о реализации нацпроекта Жилье и городская среда в Самарской области
В региональном минстрое рассказали о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самарской области
Цель проекта - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком. Экономика региона
45
23 сентября 2019  11:54
Дачники смогут оформить в собственность самовольно захваченную землю
Дачники смогут оформить в собственность самовольно захваченную землю
 Поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости, которые вступили в силу с 16 сентября, позволят российским дачникам и жителям... Экономика региона
256
20 сентября 2019  11:36
Осенью растет активность соискателей и работодателей
Осенью растет активность соискателей и работодателей
Активнее других ищут работу курьеры. Экономика региона
270
Весь список
Финансы и Банки
24 сентября 2019  12:08
Связной присоединился к программе лояльности Спасибо от Сбербанка
Связной присоединился к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка»
Теперь все участники программы смогут обменять накопленные бонусы СПАСИБО на скидку до 30%. Финансы и Банки
34
23 сентября 2019  19:14
Центробанк разработал новую версию законопроекта о классификации инвесторов.
ЦБ разрешит покупать иностранные акции только на 50 тысяч рублей в год
Центробанк разработал новую версию законопроекта о классификации инвесторов.   Финансы и Банки
273
19 сентября 2019  23:48
По рублевым и долларовым вкладам.
Сбербанк снизил ставки по вкладам
По рублевым и долларовым вкладам.  Финансы и Банки
379
Весь список
Строительство
24 сентября 2019  09:11
Сайдинг – виды и особенности
Сайдинг – виды и особенности
 Многих интересует сайдинг ввиду того, что это – наиболее дешевый способ для придания дому более приличного вида. Строительство
15
23 сентября 2019  13:53
В Самаре может смениться зонирование участка у Струковского сада
В Самаре может смениться зонирование участка у Струковского сада
Новое назначение разрешает строительство торгового центра. Строительство
342
20 сентября 2019  13:34
В Самарской области создадут Фонд защиты участников долевого строительства
В Самарской области создадут Фонд защиты участников долевого строительства
Произойдет это 1 октября. Строительство
326
Весь список
Материалы и технологии
21 сентября 2019  08:41
Сварочные агрегаты – особенности
 В условиях ремонтных работ на строительных площадках успешно применяют такое важное оборудование как сварочные агрегаты. Материалы и технологии
51
14 сентября 2019  12:34
Приборы контроля
 По технике безопасности любая установка для сжигания сжиженного газа или другого жидкого топлива в обязательном порядке должна оснащаться оборудованием,... Материалы и технологии
59
10 сентября 2019  19:32
Завод продолжает производство серого цемента «мокрым» способом, считающимся опасным для окружающей среды.
Модернизировать «Жигулёвские стройматериалы» в срок не успели, и запустили по-старому
Завод продолжает производство серого цемента «мокрым» способом, считающимся опасным для окружающей среды.    Материалы и технологии
359
Весь список
Налоги
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
58
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
690
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1741
Весь список
Бизнес
18 сентября 2019  10:38
В Самаре состоится первый открытый квиз на тему бизнеса
В Самаре состоится первый открытый квиз на тему бизнеса
Участие в нем бесплатное. Бизнес
296
16 сентября 2019  13:58
Молодые предприниматели Самарской области примут участие во Всероссийском конкурсе
Молодые предприниматели Самарской области примут участие во Всероссийском конкурсе
В жюри конкурса войдут представители предпринимательского сообщества и инфраструктуры региона. Бизнес
348
5 сентября 2019  17:03
Повышению инвестиционной привлекательности Самарской области способствует наличие инвестиционных площадок.
В Самарской области формируются инвестиционные площадки для малого и среднего бизнеса
Повышению инвестиционной привлекательности Самарской области способствует наличие инвестиционных площадок.  Бизнес
362
Весь список


Новости компаний
19 сентября 2019  17:49
Фабрика «Сласти» выиграла два контракта от Северо-Кавказского МВД на поставку кондитерских изделий
Тольяттинский кондитер накормит кавказскую полицию халвой и мармеладом
Фабрика «Сласти» выиграла два контракта от Северо-Кавказского МВД на поставку кондитерских изделий  Новости компаний
362
19 сентября 2019  12:55
АвтоВАЗ отзывает больше 90 тысяч Lada Xray из-за коррозии на капоте
АвтоВАЗ отзывает больше 90 тысяч Lada Xray из-за коррозии на капоте
Автомобили, попадающие под отзыв, должны быть проверены. Новости компаний
334
18 сентября 2019  18:43
«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента».
Разработчик сообщил о российской ракете с недостижимой дальностью полета
«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента».  Новости компаний
345
18 сентября 2019  14:33
"Должна же быть какая-то тайна у нас", - пояснил глава "Роскосмоса".
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза", однако оставит эту информацию в тайне
"Должна же быть какая-то тайна у нас", - пояснил глава "Роскосмоса".  Новости компаний
433
Весь список
IT и Коммуникации
19 сентября 2019  18:08
Shadow of Mordor : обзор игры
 «Властелин Колец», как и другие произведения Профессора, с каждым годом становятся все популярнее. Во многом благодаря фильмам Питера Джексона, сага о... IT и Коммуникации
93
6 сентября 2019  17:02
Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
 Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
105
6 сентября 2019  17:02
Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
 Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
86
Весь список
Транспорт
24 сентября 2019  09:09
Детейлинг центр – особенности услуг
Детейлинг центр – особенности услуг
 Детейлинг представляет собой комплекс услуг, куда входят работы касаемо тщательного профессионального ухода за интерьером, а также экстерьером автомобиля.  Транспорт
17
23 сентября 2019  12:37
За доставку в школу и обратно детей из Кошелев-парка до конца декабря из бюджета Самары заплатят 2,7 млн рублей
За доставку в школу и обратно детей из «Кошелев-парка» до конца декабря из бюджета Самары заплатят 2,7 млн рублей
Администрация Самары ищет перевозчика. Транспорт
233
20 сентября 2019  13:52
В СамараАвтоГазе рассказали о нехватке кондукторов
В «СамараАвтоГазе» рассказали о нехватке кондукторов
Перевозчик решил устроить эксперимент. Транспорт
302
20 сентября 2019  10:55
В Самаре введут временное ограничение движения транспорта
В Самаре введут временное ограничение движения транспорта
Это связано с проведением всероссийского дня бега «Кросс Нации». Транспорт
251
Весь список
Предпринимательство
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
148
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
337
18 июня 2019  22:58
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей.  Предпринимательство
326
Весь список
Видео
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
395
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
338
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
551
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
372
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
855
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
412
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1085
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
757
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
997
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1169
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
595
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2460
Весь список

Мероприятия
В Самарской областной универсальной научной библиотеке выступит поэт Максим Замшев
В Самаре пройдет открытый областной конкурс молодых исполнителей «Союз талантов Поволжья»
В Самаре впервые пройдет Чемпионат Высшей лиги по регби-7
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные