В региональном минстрое рассказали о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самарской области
24 сентября 2019 11:59
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20 сентября в объединенном пресс-центре ТРК «Губерния» и газеты «Волжская коммуна» состоялся брифинг представителей министерства строительства Самарской области. Они рассказали о стартовых мероприятиях по реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Актуальные задачи строительной отрасли обозначены в обновленной «Стратегии социально-экономического развития региона на период до 2030 года», которая была сформирована с учетом более 900 тысяч предложений жителей и скорректирована в соответствии с целями и задачами национальных проектов, утвержденных Президентом России Владимиром Путиным.
Ключевые цели нацпроекта «Жилье и городская среда» - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения или строительства ими жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жильё», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Срок реализации нацпроекта: с октября 2018 года по 2024 год.
Минстрой курирует целевые показатели региональной составляющей федеральных проектов «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». «Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставлена задача до конца 2024 года ввести 120 млн кв. метров жилья, - подчеркнул руководитель управления проектной деятельности министерства строительства Самарской области Дмитрий Крыпаев. - Для Самарской области показатель составляет более 2,7 млн в год». За период январь-август 2019 года на территории региона введено 647,6 тыс. кв. м жилья (32,6% от плана 2019 года, 72,6% от факта ввода за январь-август 2018 года), в том числе 205,5 тыс. кв. м в рамках индустриального жилищного строительства, 442,1 тыс. кв. м в рамках индивидуального жилищного строительства.
Руководитель управления развития жилищного строительства министерства строительства Самарской области Оксана Тамодлина рассказала о социальных объектах, ввод которых запланирован в регионе в рамках нацпроекта. «Государство стимулирует развитие жилищного строительства в новых районах в том числе и посредством обустройства территорий объектами дорожной, социальной, инженерной инфраструктуры. В рамках региональной составляющей нацпроекта на территории Самарской области строятся 12 объектов капитального строительства: школа в микрорайоне Новая Самара, три современных детских сада (два в Волжском районе и один в Красноярском районе), пять дорог в Волгаре, две дороги в Южном Городе и одна дорога в «Кошелев-проекте», - сказала Оксана Тамодлина.
Федеральный проект «Жилье» направлен на увеличение объема ввода жилья, в том числе путем введения безрисковых для граждан инструментов инвестирования в жилищное строительство, эффективного вовлечения земель, поддержки строительства инфраструктуры в проектах жилищного строительства, а также модернизации строительной отрасли и оптимизации административных процедур.
И.о. руководителя управления ликвидации аварийного жилья министерства строительства Самарской области Юлия Каштанова обозначила, что в нацпроект входит федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Проект предполагает создание постоянно действующего механизма расселения аварийного фонда с точными параметрами признания дома аварийным на базе успешно реализованных программ переселения граждан из аварийного жилья 2013-2017 годов.
«Реализация мероприятий по переселению граждан находится на личном контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, - рассказала Юля Каштанова. - В целях исполнения поставленных Президентом РФ и Губернатором Самарской области задач, областным правительством разработана и принята госпрограмма, в соответствии с которой до 1 сентября 2025 года из аварийного жилья будет переселено более 20 тысяч жителей региона». Проект будет реализовываться в шесть этапов. Предусмотрено расселение 343,5 тыс. кв. м аварийного жилья. На первом этапе (2019-2020 гг.) планируется переселить более 1,5 тыс. человек из 32,3 тыс. кв. м аварийного жилья, или 773 жилых помещения в 14 муниципальных образованиях региона. Высокая степень готовности к переселению наблюдается в Алексеевском, Большеглушицком, Безенчукском районах, а также в Жигулевске — здесь переселение запланировано уже в этом году, сообщает пресс-служба облправительства.
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