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В областной бюджет не вернутся 52,44 млн, потраченные на «неработающую» АСУДД Самары

12 июля 2019 13:16
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В областной бюджет не вернутся 52,44 млн, потраченные на «неработающую» АСУДД Самары
Средства были выделены на оборудование Московского шоссе системой, которая должна автоматически регулировать работу светофоров.

Апелляционный суд не нашел оснований отменить решение, по которому у Самарской области были принудительно изъяты и возвращены в федеральный бюджет 52,44 млн рублей, потраченные на автоматическую систему управления дорожным движением (АСУДД). Апелляцию правительства и министерства транспорта и автодорог региона в начале июля отклонил 11-й ААС.

Средства были выделены на оборудование Московского шоссе системой, которая должна автоматически регулировать работу светофоров на участке от проспекта Кирова до выезда из города. Однако региональный минтранс также использовал эти деньги и на АСУДД для участка от проспекта до улицы Мичурина. Минфин РФ расценил это как нецелевое расходование федеральных денег. Доказать в суде обратное самарский минтранс не смог ни в первой инстанции, ни во второй.

«СО» ОНЛАЙН напоминает, что наличие АСУДД было одним из требований ФИФА по подготовке Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года. Согласно судебным материалам, всего на монтаж системы было потрачено 153,46 млн рублей, в том числе за участок от Кирова до Мичурина — 55,2 млн рублей. Из них 52,44 млн — федеральной субсидии.

После подключения система начала работать с многочисленными сбоями, которые не сразу удалось минимизировать. Помимо этого, минтранс столкнулся с проблемой передачи ее муниципалитету (как планировалось изначально). Препятствием стали нормы федерального законодательства, связанные с тем, что Московское шоссе находится на балансе области. (ФЗ-443 позволяет передавать муниципалитетам лишь установку и содержание дорожных знаков, ведение реестра парковок.)

А в своем недавнем интервью журналу «Дело» министр транспорта и автодорог Самарской области Иван Пивкин и вовсе сообщил, что система на Московском шоссе до сих пор «не собрана» и «будет тогда работать, когда большинство дорог региона будет в нее включено». А это, между прочим, 350 перекрестков. В АСУДД, по словам министра, включены только 58. Г-н Пивкин утверждает, что работу реверсивных светофоров на главной магистрали Самары сейчас регулирует не АСУДД, а «парень с рубильником, который смотрит в камеру, видит много машин и включает реверс».
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