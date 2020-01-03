В Самарской области введен спецрежим для самозанятых
3 января 2020 13:47
146
В списке территорий, где начинает действовать специальный налоговый режим, — Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Башкортостан. Ранее в эксперименте принимали участие 4 региона: Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан.
Как напоминает "РГ", самозанятыми считаются граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Для тех, кто оказывает услуги другим гражданам, ставка налога составляет 4% от дохода. Работающие с индивидуальными предпринимателями и компаниями платят 6%. В эти ставки включены взносы в систему обязательного медицинского страхования. Взносы в Пенсионный фонд самозанятые отчисляют в добровольном порядке.
В 2019 году, по данным Федеральной налоговой службы, в качестве самозанятых в рамках эксперимента зарегистрировались свыше 330 тысяч человек, пишет TLTgorod.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
3 января 2020 13:47
Возможность легализоваться и платить налоги по сниженной ставке без всякой отчетности с 1 января 2020 года появляется у самозанятых еще в 19 регионах страны. Экономика региона
145
30 декабря 2019 12:59
В последний день 2019 года ТЦ Самары на несколько часов сократят режим работы Экономика региона
491
27 декабря 2019 13:49
Торги пройдут 4 февраля. Экономика региона
446
Финансы и Банки
1 января 2020 20:04
Центробанк с 1 января 2020 года начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Финансы и Банки
489
31 декабря 2019 10:35
С 1 по 8 января – нерабочие праздничные дни для всех офисов банка, кроме дежурных отделений. Финансы и Банки
429
27 декабря 2019 14:47
Получатели услуг могут оплачивать счета со смартфонов в удобном мобильном приложении. Финансы и Банки
470
Строительство
31 декабря 2019 14:01
Собственникам нужно обратиться в департамент управления имуществом. Строительство
522
30 декабря 2019 07:44Колеса для тачек: виды, полезные советы
Тачки и тележки, активно используют в частных домах, магазинах и других сферах производства. Строительство
41
27 декабря 2019 09:59
Если вам потребовалось купить кирпич в Казани, то выбрать качественную продукцию предлагает компания «Кирпичный ряд». Строительство
67
Материалы и технологии
25 декабря 2019 16:25
Само слово емкость ассоциируется у каждого человека с каким-то сосудом, в котором можно что-либо хранить. Материалы и технологии
58
17 декабря 2019 23:06Бензогенераторы Huter – особенности
Для решения проблемы автономного электроснабжения используют различные методы. И если речь касается резервирования – кратковременного использования, то... Материалы и технологии
60
17 декабря 2019 23:05Компрессор Atlas Copco модель: XAS 88 Kd на шасси
Универсальный дизельный компрессор является источником сжатого воздуха. Он идеально подойдет для того, чтобы питать различный пневматический инструмент. Материалы и технологии
65
Налоги
30 декабря 2019 18:52Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
47
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
607
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1243
Бизнес
26 декабря 2019 19:19
Самым крупным региональным рынком в стране остается Москва, не смотря на падение продаж на 7%. Бизнес
350
26 декабря 2019 18:26
На публичных слушаниях некие Ишкин А.В. и Тонких Е.В. предложили изменить правовую зону участка площадью 939,7 кв. м. Бизнес
506
26 декабря 2019 17:45
В Самаре открылся центр предоставления услуг «Мой бизнес» Бизнес
496
Новости компаний
30 декабря 2019 16:49
Компания «Изумруд» выступила на публичных слушаниях с предложением изменить зону земельного участка. Новости компаний
338
27 декабря 2019 09:57
На современном рынке большой популярностью пользуются пищевые ароматизаторы «Штокмайер Фуд» https://stockmeier-food.ru, которые имеют высокое качество. Новости компаний
66
26 декабря 2019 09:11
Они доставили на Международную космическую станцию 4 экипажа длительных экспедиций и 3 грузовых корабля. Новости компаний
369
25 декабря 2019 20:55
Росстандарт предупреждает об опасности поломки удерживающих скоб при использовании некоторых видов креплений. Новости компаний
333
IT и Коммуникации
25 декабря 2019 16:41
Одной из самых частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы ноутбуков – выход из строя клавиатуры ноутбука. IT и Коммуникации
63
20 декабря 2019 12:13
Для того чтобы успешно осуществлять обработку фотографий, многие предпочитают удобную и простую в пользовании программу ФотоМАСТЕР. IT и Коммуникации
67
17 декабря 2019 23:08Smart TV – особенности
Smart TV телевизор становится все более востребованным и популярным. На то есть масса веских причин. Это современная технология, благодаря которой становится... IT и Коммуникации
74
Транспорт
31 декабря 2019 14:05
Первый рейс в новом году отправится из самарского аэропорта Курумоч в московский аэропорт Шереметьево. Транспорт
546
31 декабря 2019 13:46
Движение идет по основному ходу дороги. Транспорт
500
31 декабря 2019 12:26
Начало движение составов намечено на 15:00. Транспорт
415
30 декабря 2019 11:21В Сызрани откроется новая полноформатная АЗС
Заправка брендовым топливом, онлайн сервисы и магазин сделают новую АЗС ключевым игроком в городе, предрекают специалисты. Транспорт
286
Предпринимательство
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
123
16 декабря 2019 09:25Крышная установка – особенности
Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является изготовление крышной установки . Предпринимательство
67
11 декабря 2019 11:31
Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов). Предпринимательство
84
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
363
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
275
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
862
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
879
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
469
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1345
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
552
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
962
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1022
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1292
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2346
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2866
Мероприятия