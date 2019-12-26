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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В Самарской области в рамках пилотного проекта создадут особые налоговые условия для самозанятых

26 декабря 2019 11:59
133
В Самарской области в рамках пилотного проекта создадут особые налоговые условия для самозанятых
Не нужно будет предоставлять какую-либо отчётность и производить дополнительные отчисления.

Состоялась рабочая встреча первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова с руководителем Управления федеральной налоговой службы по Самарской области Ольгой Криковой.
С 1 января 2020 года в Самарской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, стартует пилотный проект по созданию особых налоговых условий для самозанятых граждан.
По статистике, больше 13% населения страны осуществляют предпринимательскую деятельность для получения прибыли без образования ИП. Суть эксперимента заключается в том, чтобы помочь самозанятым гражданам войти в правовое поле.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» призван предложить меры поддержки предпринимателю на каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса: от появления идеи начать бизнес, далее — регистрации и помощи в получении доступного финансирования, имущественной поддержки, до реализации проектов в отдельных отраслях и расширения бизнеса с выходом на экспорт.

Для самозанятых граждан создаются комфортные налоговые условия. При оказании услуг они будут перечисляться фиксированную пониженную ставку налога на доход, не нужно будет предоставлять какую-либо отчётность и производить дополнительные отчисления. Так, будет применяться ставка налога 4% от суммы дохода при обслуживании физических лиц и 6% при сотрудничестве с юридическими лицами. В эту ставку входят отчисления и в Фонд обязательного медицинского страхования.
«Предоставление особых условий для самозанятых граждан – это ещё одна мера государственной поддержки, которая должна привести к росту предпринимательской активности и в регионе, и в стране. Государство, снижая требования к людям, получающим профессиональный доход, даёт им возможность легализовать своё дело. Регистрация в качестве самозанятого ни в коем случае не приведёт к дополнительной нагрузке, а наоборот, предоставит дополнительные преимущества», - подчеркнул В. Кудряшов.

Так, самозанятые освобождаются от обязанности использования контрольно-кассовой техники и не должны предоставлять контрольным органам какую-либо отчетность.
«Регистрация самозанятого максимально упрощённая. Для того, чтобы зарегистрироваться, достаточно скачать на мобильное устройство приложение «Мой налог» и в течение нескольких минут, без посещения налогового органа, стать легальным владельцем своего бизнеса, выдавать чеки своим покупателям, своим заказчикам», - отметила О. Крикова.

Продолжая свою деятельность легально, бизнесмены при этом получают государственные социальные гарантии, предусмотренные для добросовестных налогоплательщиков: отсчёт трудового стража, медицинскую помощь и т.д.
Самозанятые при обращении в кредитные организации смогут подтвердить свой доход, а значит получить денежные средства по более выгодным условиям. Ещё это хорошая возможность попробовать свои силы в предпринимательской деятельности. Начав заниматься бизнесом, как самозанятый, можно оценить свои силы и дальше развивать бизнес, перейдя на ИП или ООО.

Необходимо подчеркнуть, что налоговая служба считает самозанятыми всех граждан, которые работают самостоятельно, не трудоустраиваясь в различные организации и не нанимая себе помощников. К такой категории относятся няни, репетиторы, фрилансеры, фотографы, водители, люди, сдающие жильё в найм, и другие.
С 1 января 2019 года специальный налоговый режим был введен в качестве эксперимента в четырех российских регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. Он рассчитан на 10 лет, в течение которых не будут меняться условия его проведения.
С 1 января 2020 пилотный проект начнёт реализовываться на территории ещё 19 субъектов РФ, в том числе и нашем регионе, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото pixabay.com
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