В Самарской области в рамках пилотного проекта создадут особые налоговые условия для самозанятых

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Состоялась рабочая встреча первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областис руководителем Управления федеральной налоговой службы по Самарской областиС 1 января 2020 года в Самарской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ, стартует пилотный проект по созданию особых налоговых условий для самозанятых граждан.По статистике, больше 13% населения страны осуществляют предпринимательскую деятельность для получения прибыли без образования ИП. Суть эксперимента заключается в том, чтобы помочь самозанятым гражданам войти в правовое поле.Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» призван предложить меры поддержки предпринимателю на каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса: от появления идеи начать бизнес, далее — регистрации и помощи в получении доступного финансирования, имущественной поддержки, до реализации проектов в отдельных отраслях и расширения бизнеса с выходом на экспорт.Для самозанятых граждан создаются комфортные налоговые условия. При оказании услуг они будут перечисляться фиксированную пониженную ставку налога на доход, не нужно будет предоставлять какую-либо отчётность и производить дополнительные отчисления. Так, будет применяться ставка налога 4% от суммы дохода при обслуживании физических лиц и 6% при сотрудничестве с юридическими лицами. В эту ставку входят отчисления и в Фонд обязательного медицинского страхования.«Предоставление особых условий для самозанятых граждан – это ещё одна мера государственной поддержки, которая должна привести к росту предпринимательской активности и в регионе, и в стране. Государство, снижая требования к людям, получающим профессиональный доход, даёт им возможность легализовать своё дело. Регистрация в качестве самозанятого ни в коем случае не приведёт к дополнительной нагрузке, а наоборот, предоставит дополнительные преимущества», - подчеркнул В. Кудряшов.Так, самозанятые освобождаются от обязанности использования контрольно-кассовой техники и не должны предоставлять контрольным органам какую-либо отчетность.«Регистрация самозанятого максимально упрощённая. Для того, чтобы зарегистрироваться, достаточно скачать на мобильное устройство приложение «Мой налог» и в течение нескольких минут, без посещения налогового органа, стать легальным владельцем своего бизнеса, выдавать чеки своим покупателям, своим заказчикам», - отметила О. Крикова.Продолжая свою деятельность легально, бизнесмены при этом получают государственные социальные гарантии, предусмотренные для добросовестных налогоплательщиков: отсчёт трудового стража, медицинскую помощь и т.д.Самозанятые при обращении в кредитные организации смогут подтвердить свой доход, а значит получить денежные средства по более выгодным условиям. Ещё это хорошая возможность попробовать свои силы в предпринимательской деятельности. Начав заниматься бизнесом, как самозанятый, можно оценить свои силы и дальше развивать бизнес, перейдя на ИП или ООО.Необходимо подчеркнуть, что налоговая служба считает самозанятыми всех граждан, которые работают самостоятельно, не трудоустраиваясь в различные организации и не нанимая себе помощников. К такой категории относятся няни, репетиторы, фрилансеры, фотографы, водители, люди, сдающие жильё в найм, и другие.С 1 января 2019 года специальный налоговый режим был введен в качестве эксперимента в четырех российских регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. Он рассчитан на 10 лет, в течение которых не будут меняться условия его проведения.С 1 января 2020 пилотный проект начнёт реализовываться на территории ещё 19 субъектов РФ, в том числе и нашем регионе, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com