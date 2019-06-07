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Сегодня, 7 июня продолжается работа Петербургского международного экономического форума. Одно из главных событий дня - презентация итогов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, составляемого Агентством стратегических инициатив на основе отзывов предпринимателей. Место в рейтинге отражает позиции субъекта в создании благоприятных условий для ведения бизнеса.Задача по улучшению инвестиционного климата в Самарской области была поставлена региональному правительству с первых дней работы главой регионав должности Главы региона. Уже в прошлом году области удалось подняться в рейтинге на 17 пунктов - с 65 на 48 место - всего за полгода. Вместе с тем губернатор неоднократно отмечал, что эта позиция не устраивает Самарскую область - один из сильнейших регионов страны с мощным производственным, трудовым потенциалом. Сегодня в регионе ведётся системная кропотливая работа по критериям, влияющим на инвестклимат.Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ! Рост на 24 позиции! По динамике роста мы- в числе абсолютных лидеров в стране, это отдельно отмечено в ходе презентации итогов.За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге АСИ - с 65 до 48 и затем до 24. Губернатора Дмитрия Азарова попросили поделиться с коллегами опытом достижения такой впечатляющей динамики. Глава региона подчеркнул: ключевая задача - выстроить прямой диалог с бизнесом.С этой целью в губернии:обновили Совет по инвестициям, более 60% в нем - представители предпринимателейактуализировали рабочую группу, которая сопровождает бизнес-проектыперезагрузили работу Агентства по привлечению инвестицийпровели соцопрос предпринимателей по методике, близкой к методике АСИпостоянная работа над ошибкамипроводим множество бизнес-мероприятийВсе это позволило тщательно «протестировать» проблемы бизнеса, ориентироваться на пожелания предпринимателей, сообщает Департамент информационной политики.

Более чем на 80 дней сократилось среднее время получения разрешения на строительство (со 170 до 83 дней).

Почти на 70 дней сократилось среднее время подключения к электросетям (со 164 до 95 дней)

Почти в 2 раза сократилось кол-во доп.запрошенных у предприятия документов.