Россиянам стали отказывать в небольших кредитах
31 января 2020 13:30
115
Россиянам стало сложнее взять в кредит небольшую сумму денег. В микрозаймах им отказывают.
Микрофинансовые организации начали отказывать россиянам в выдаче краткосрочных займов, которые для них не выгодны. Раньше на эти деньги граждане могли дотянуть до зарплаты. Об этом рассказал глава бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.
По его словам, краткосрочные микрозаймы стали не выгодны для компаний после того, как Центробанк ограничил максимальную величину процентной ставки в день по выдаваемым кредитам, снизив их доходность.
Сейчас организации начали выдавать займы только на более крупные суммы. Средний размер займа в четвертом квартале 2019 года увеличился до 14 тыс. рублей, установив рекорд. Для сравнения, в 2018 году эта сумма ровнялась 12,6 тыс. рублей, пишет ТАСС.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, россияне стали брать меньше кредитов на покупку машин. В среднем автокредиты упали на 6,5 %.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
31 января 2020 13:46
По версии следствия, подозреваемые намеревались дать взятку судьям Верховного суда (ВС) РФ за отмену решения о взыскании с ТОАЗ налоговых недоимок. Экономика региона
151
31 января 2020 13:30
Раньше на эти деньги граждане могли дотянуть до зарплаты. Экономика региона
114
31 января 2020 13:19
Губернатор проведёт ряд встреч, посвящённых развитию социально-экономических связей Самарской области. Экономика региона
135
Финансы и Банки
31 января 2020 15:42
Жигулевск занял 9 строку в рейтинге городов с наибольшим приростом доли карточных платежей в рейтинге Сбербанка, показав + 6,9 п.п. год к году. Финансы и Банки
91
30 января 2020 22:46
Механизм будет реализован в Системе быстрых платежей. Финансы и Банки
250
30 января 2020 15:28
Сбербанк уделяет особое внимание трудоустройству и развитию молодых специалистов. Финансы и Банки
323
Строительство
30 января 2020 20:25
Деньги, выделенные СОФЖИ и «Евроальянсу», разошлись на фирмы-«помойки». Строительство
317
29 января 2020 18:36
Открытие Самарского филиала Государственной Третьяковской галереи - все ближе и ближе. Строительство
295
29 января 2020 12:17
История долгостроя началась в 2004 году. Строительство
256
Материалы и технологии
30 января 2020 09:43Насосное оборудование: как выбрать и где купить?
Насосное оборудование является одним из основных и одним из самых популярных видов оборудования, которое используется практически повсеместно. Материалы и технологии
41
29 января 2020 10:25Как выбрать клей для дерева?
Расценивая всё многообразие общедоступных клеевых материалов, зачастую бывает сложно понять какой суперклей лучше подобрать для определенной работы с... Материалы и технологии
47
25 декабря 2019 16:25
Само слово емкость ассоциируется у каждого человека с каким-то сосудом, в котором можно что-либо хранить. Материалы и технологии
272
Налоги
30 декабря 2019 18:52Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
119
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
843
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1395
Бизнес
31 января 2020 14:47
Поволжский арбитраж встал на сторону общественной организации «Надежда», которая с 2018 года требует отдать ей в пользование часть реки Сухая Самарка без... Бизнес
113
30 января 2020 18:37
На совещании рабочей группы по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на территории СО подвели итоги за 2019. Бизнес
262
28 января 2020 23:13
Пока Евгений Вагнер сидит в СИЗО, его компания продолжает работать с бюджетом. Бизнес
324
Новости компаний
30 января 2020 15:19
Все пассажирские поезда внутри обрабатываются дезинфицирующими средствами. Новости компаний
296
30 января 2020 12:05
ФАС России выявила нарушение закона о защите конкуренции в действиях ООО «Лукаморье». Новости компаний
368
29 января 2020 12:28
Общая протяженность эксплуатируемых сетей теплоснабжения составляет 306,1 км. Новости компаний
192
28 января 2020 23:21
Минкомсвязь оценит возможность внедрения в России технологии «цифровой подписи» для верификации звонящих абонентов. Новости компаний
297
IT и Коммуникации
30 января 2020 09:42Как выбрать прокси-сервер?
С помощью прокси-сервера можно неплохо заработать и приэтом в значительной степени продвинуть собственный бизнес. IT и Коммуникации
69
22 января 2020 07:49
15 января 2020 20:08Чехлы для смартфонов, которые подойдут активным людям
Хорошо, когда чехол крепко держится, но не сдавливает и при этом не сползает на влажной коже и не царапает ее своим креплением, не растягивается от... IT и Коммуникации
102
Транспорт
31 января 2020 13:34
Пока не названы конкретные даты. Транспорт
106
31 января 2020 11:58
Средняя цена автомобиля на вторичном рынке по стране составила 412 тыс. рублей. Транспорт
140
31 января 2020 10:57
На дачи автобусы будут ходить в городе с мая по октябрь. Транспорт
158
31 января 2020 10:39
Чиновники хотят вернуть к работе муниципального перевозчика. Транспорт
159
Предпринимательство
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
211
16 декабря 2019 09:25Крышная установка – особенности
Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является изготовление крышной установки . Предпринимательство
257
11 декабря 2019 11:31
Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов). Предпринимательство
200
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
498
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2072
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
776
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1734
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1393
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
970
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
989
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1459
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1526
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1804
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2923
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3484
Мероприятия