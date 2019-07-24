Предприятия оборонно-промышленного комплекса Самарской области включились в работу по повышению производительности труда

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23 июля в министерстве промышленности и торговли Самарской области состоялось стартовое совещание по повышению производительности труда на самарских предприятиях, входящих в Государственную корпорацию «Ростех», в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».В совещании приняли участие министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов, руководитель направления по производственной системе АНО «Корпоративная сетевая академия» ГК «Ростех» Сергей Васильев, руководитель проектов ФЦК Алексей Вишневский, а также представители ООО «ЗИП», АО «СЭМЗ», АО «Авиаагрегат» АО «ПОЛИМЕР», АО «Жигулевский радиозавод», ОАО «Металлист-Самара», ОАО «НИИ Экран», ПАО «Кузнецов». Участники мероприятия обсудили систему работы по повышению производительности труда.Для возможности включения предприятий оборонно-промышленного комплекса в реализацию национального проекта Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым была достигнута договоренность о создании в губернии первого в России центра компетенций ГК «Ростех». Его открытие на территории Самарской области позволит более эффективно решать задачи по повышению производительности труда.Центр компетенций ГК «Ростех» выступает партнером в реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», а его тренеры-эксперты будут реализовывать задачи нацпроекта на предприятиях, входящих в госкорпорацию.Михаил Жданов озвучил все этапы вхождения предприятий в реализацию нацпроекта и те преимущества, которые они получат от участия в нём. «У вас сегодня есть возможность бесплатно получить передовые практики, которые сейчас имеются в нашей стране, от лучших тренеров-экспертов и вывести свои предприятия на новый уровень развития», - отметил он.Также все участники нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» смогут воспользоваться бесплатными обучающими программами для персонала, целевыми займами на льготных условиях (https://minprom.samregion.ru/2019/03/04/programma-lgotnogo-zaemnogo-finansirovaniya-povyshenie-proizvoditelnosti-truda/).В рамках совещания представители предприятий смогли непосредственно познакомиться с тренерами-экспертами, которые будут внедрять инструменты бережливого производства, методики увеличения производительности труда, работать над оптимизацией производственного процесса предприятий.На первом этапе тренеры-эксперты займутся анализом текущей ситуации: будет определен процесс, который является наиболее проблемным для предприятия. Это так называемый поток-образец. В дальнейшем сотрудники Центра компетенций ГК «Ростех» вместе со специалистами будут выявлять резервы для повышения производительности, оптимизировать работу в потоке-образце, внедрять улучшения, сокращать количество потерь, сообщает пресс-служба облправительства.«Самарская область – пилотный регион ГК «Ростех» по реализации нацпроекта, – прокомментировал Сергей Васильев. – На сегодня у нас две задачи: организовать участие самарских предприятий, входящих в ГК «Ростех», и оказать поддержку с точки зрения обучения, экспертизы, организации проведения проектов по повышению производительности труда».