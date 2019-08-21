Губернатор Самарской области провел заседание корсовета по развитию кадровой политики региона
21 августа 2019 09:52
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Во вторник, 20 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание координационного совета по кадровой политике. В работе совета приняли участие руководители министерств и ведомств, руководство Губернской Думы, представители муниципалитетов, профессиональных и общественных объединений.
Совет – это единая площадка для обсуждения и корректировки кадровой стратегии региона, создания системы профессиональной ориентации и сопровождения молодых талантов, укрепления связей между образованием и промышленными предприятиями.
Открывая заседание, Губернатор отметил, что качественная работа совета крайне важна для эффективного ведения кадровой политики. «Вы знаете, как много делается сейчас на федеральном, региональном уровнях для того, чтобы каждый человек, живущий в нашем регионе, стране, мог раскрыть свой потенциал. В этой сфере нами накоплен определенный положительный опыт, и по целому ряду направлений Самарская область является одним из лидеров в выработке и реализации решений, – подчеркнул Глава региона.
Дмитрий Азаров акцентировал внимание коллег на том, что кадровый вопрос по-прежнему остается одним из ключевых. «Мы часто сетуем на то, что нет людей, готовых занять то или иное место, проявить себя, обеспечив необходимый уровень компетенций, ответственности, желания работать. Но таких людей много, и, например, конкурс «Лидеры России» показывает нам, что мы зачастую их не видим». Напомним, что в этом году на конкурс «Лидеры России» от Самарской области было подано заявок в 2 раза больше, чем в прошлом. Благодаря активности жителей регион по количеству участников стал первым в ПФО и занял лидирующие позиции в стране. По итогам конкурсного отбора шесть человек стали финалистами и один – победителем.
Именно самарские «Лидеры России» при поддержке областного Правительства запустили проект «Кадросфера»: платформу, призванную объединить работодателей и специалистов высокого уровня со всей губернии.
Также в регионе успешно действуют программы работы с одаренной молодежью от 14 до 30-ти лет в сфере науки и техники – «Взлет», «Полет» и «Орбита». Дмитрий Азаров поручил коллегам не останавливаться на достигнутых показателях, а сопровождать эти проекты, модернизировать их, инициировать дальнейшее развитие на всей территории региона.
На совещании также обсудили успехи юных самарцев в конкурсе молодых профессионалов World Skills Russia. Дмитрий Азаров напомнил, что за 2018 год Самарская область поднялась с 14-го на 12-е место в рейтинге конкурса. «Небольшой, но шаг вперед. Важно, чтобы таки шаги мы делали каждый год», – сказал Губернатор.
В этом году регион сохранил свои позиции, завоевав в общей сложности по итогам отборочных и финальных соревнований 4 серебряные, 2 бронзовые медали и 6 медальонов «За профессионализм». Кроме того, в состав национальной сборной, которая представит Россию на мировом первенстве по стандартам WorldSkills в Казани, вошли два участника из Самарской области.
Самарский регион также является пилотным по реализации всероссийского проекта АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта «Профстажировки 2.0». Студенты средних и высших учебных заведений смогут пройти практику в ведущих компаниях страны и региона. На платформе проекта партнеры-работодатели размещают практико-ориентированные задания (кейсы), а учащиеся уже в сентябре приступят к их выполнению – в качестве дипломных и курсовых работ. Авторов лучших решений пригласят на практику или стажировку. Принять участие в конкурсе может любой студент. Самарская область уже включила в проект порядка 110 кейсов от 33 предприятий. Теперь дело – за студентами. «Важно совместно с учреждениями образования провести информационную кампанию – чтобы как можно больше студентов могли принять участие в проекте. Я поручаю профильным министерствам эту работу провести», – обратился Дмитрий Азаров к членам корсовета.
В ходе совета был рассмотрен целый ряд вопросов по развитию кадрового потенциала региона. В частности, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина рассказала об основных направлениях развития государственной гражданской службы в регионе.
Наталья Баландина отметила, что за последнее время система дополнительного образования госслужащих была серьезно модернизирована: активно внедряются формы краткосрочного обучения, а для изучения передового опыта в соответствующей области профессиональной деятельности гражданским служащим предлагается проходить служебную стажировку в структурных подразделениях федерального госоргана, либо госоргана субъекта РФ. Кроме того, продолжается работа по развитию движения наставничества: «В наших планах 2019 года – провести конкурс «Лучший наставник на государственной службе Самарской области», – рассказала руководитель управления.
Кроме того, в Правительстве Самарской области внедрена Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы: «На данный момент в электронный формат переведено 80 % личных дел служащих региона, – отметила Наталья Баландина. – Перед нами стоит задача формирования единого информационного ресурса о кадровом составе гражданской службы Самарской области. Необходимо провести централизацию и оптимизацию работы с кадровыми документами вместе с упрощением, ускорением и унификацией кадровых процедур».
Особое внимание уделяется развитию института кадрового резерва: в частности, сформирован молодежный кадровый резерв Самарской области. В него вошли молодые ребята, готовые применить свой потенциал на государственной службе.
«Сохранятся высокая эффективность использования регионального резерва управленческих кадров. По этому показателю мы занимаем третье место в ПФО, а по муниципальным кадровым резервам Самарская область занимает первое место в округе», – добавила Наталья Баландина.
Обсуждая этот вопрос, Дмитрий Азаров отметил, что, несмотря на достигнутые результаты, муниципалитетам области есть еще над чем работать: из 272 членов кадрового резерва Самарской области более половины – жители областной столицы.
«Мы говорим о формирование единой региональной команды, и во многом уже сегодня это так, но представленные цифры говорят о том, что большая часть глав муниципальных образований кадровым резервами не занимаются. Этот вопрос необходимо вынести на заседание Ассоциации муниципальный образований региона», – поручил Дмитрий Азаров.
Глава региона поручил руководителям муниципалитетов активнее перенимать опыт Самары в вопросах кадровой политики: с 2012 года в кадровый резерв областной столицы включено 3596 человек, из которых 2070 назначены на должности. Это составляет 80,8% от общего количества назначенных муниципальных служащих.
«Для усовершенствования системы муниципального кадрового резерва, разработки и внедрения новых форм и методов работы с выпускниками вузов, а также их профессионального развития с привлечением опытных управленцев и наставников из числа муниципальных служащих, на территории городского округа реализован кадровый проект «Самарская траектория роста». Он охватывает действующий кадровый резерв, оперативный резерв на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений и создание «Молодежной лиги управленцев», – рассказала Глава Самары Елена Лапушкина.
Особое внимание на совещание было уделено развитию трудового потенциала Самарской области. Заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Ян Талбацкий доложил, какая работа ведется министерством по переобучению граждан: так, только в этом году в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в этом году будет переобучено более 760 человек. Также с 2019 года по другому нацпроекту – «Демография» – проводится профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование людей предпенсионного возраста. В настоящее время заключены договоры на обучение 1845 граждан «серебряного» возраста.
Кроме того, в регионе ведется работа по это трудоустройство подростков в свободное от учебы время. «В текущем году запланировано трудоустроить более 11 000 подростков, что почти на треть превышает прошлогодний показатель», – рассказал Ян Талбацкий. Дмитрий Азаров отметил, трудоустройство подростов помогает ребятам с профессиональным самоопределением и способствует закреплению молодых на производстве. В связи с этим Глава региона отметил, что работу в данном направлении стоит повыводить более системно и поручил профильным министерствам провести переговоры с руководителями ведущих предприятий области об увеличении квоты для трудоустройства школьников.
Обстоятельное обсуждение различных аспектов работы региона в кадровой сфере продолжалось более двух часов. По итогам заседания будет сформирован перечень протокольных поручений, в который войдут все предложения частников Совета по дальнейшему развитию кадрового потенциала области, сообщает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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Таким образом мэрия хочет пополнить бюджет. Экономика региона
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21 августа 2019 09:52
Дмитрий Азаров акцентировал внимание коллег на том, что кадровый вопрос по-прежнему остается одним из ключевых. Экономика региона
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