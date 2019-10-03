В Сергиевском районе расселят из аварийного жилья около тысячи человек

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2 октября состоялась рабочая поездка представителей министерства строительства Самарской области в Сергиевский район. Комиссия оценивала качество приобретенных жилых помещений для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда в текущем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемого по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.На расширенном заседании Правительства Самарской области, которое состоялось 17 сентября, Губернатор Дмитрий Азаров, говоря об основных стратегических векторах дальнейшего развития области, отметил: «Для любого человека огромное значение также имеет качество среды проживания. Поэтому в рамках нацпроекта в 2019 году мы начали новую программу переселения из ветхого и аварийного жилья. В этом году в новые квартиры будут переселены около 500 человек, в 2020 году – в два раза больше».В рамках реализации I этапа программы Сергиевскому району выделено 162,5 млн рублей. На указанные средства планируется расселить 228 человек из 12 аварийных жилых домов общей площадью 4 629,4 кв. м.В настоящее время состоялось 20 аукционов по приобретению 20 жилых помещений для переселения граждан, по итогам которого заключено 19 муниципальных контракта.До 2025 года планируется расселить 901 человека из 33 аварийных жилых домов общей площадью 16 618,3 тыс. кв. м. На закупку жилья выделено более 583,4 млн рублей.Район участвует в пяти этапах программных мероприятий по переселению граждан. Финансирование программы на сегодняшний день идет из трех источников, 86% финансирует Государственная корпорация – Фонда содействия реформированию ЖКХ, 9% областных средств и 5% местный бюджет, сообщает пресс-служба облправительства.