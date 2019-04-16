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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Жителей Самарской области научат самостоятельно озеленять города и сажать деревья

16 апреля 2019 14:22
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Движение ЭКА запустило всероссийский флешмоб “Добавь зеленого”, цель которого — привлечение людей к сохранению и приумножению зеленых насаждений в нашей стране.
Движение ЭКА запустило всероссийский флешмоб “Добавь зеленого”, цель которого — привлечение людей к сохранению и приумножению зеленых насаждений в нашей стране. Его участники узнают, как уберечь лес от пожаров, сажать деревья, рационально пользоваться бумажной продукцией и стать сити-фермером. В рамках флешмоба пройдут вебинары о лесовосстановлении и партизанском садоводстве.

Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться на платформе ecowiki.ru/addgreen и выполнить ряд несложных заданий с помощью инструкций, подготовленных организаторами:

- распространить в соцсетях советы о том, как уберечь леса от пожаров;
- изучить правила рационального использования бумаги;
- внести вклад в посадку деревьев;
- сделать семенные бомбы и «взорвать» их там, где мало растений;
- разбить огород на подоконнике или балконе; и другие.
 
“Каждый год в России стремительно сокращаются леса и городские зеленые зоны. Наша задача — поделиться с участниками флешмоба лайфхаками, благодаря которым они смогут влиять на эти проблемы и сделать свой вклад в сохранение зеленых территорий нашей страны“, — отмечает директор движения ЭКА Елена Горохова.

Флешмоб “Добавь зеленого” стартовал на портале Ecowiki.ru — платформе открытых знаний и технологий для популяризации экологичного образа жизни и развития экологического сообщества России. В течение 2019 года на платформе будет запущено 10 флешмобов, самых активных участников которых ждут полезные экопризы. Участниками флешмобов в рамках проекта уже стали более 4 тысяч россиян.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, передает пресс-служба движения ЭКА.

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Комментарии



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